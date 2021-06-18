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В Кремле назвали причины ухудшения ситуации с коронавирусом в России

Ведомости

Рост заболеваемости коронавирусом среди россиян обусловлен «тотальным нигилизмом» граждан по отношению к ограничительным мерам и низкими темпами вакцинации, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вчера руководитель Роспотребнадзора Анна Попова назвала «тотальный нигилизм» к введенным мерам защиты от инфекции основной причиной ухудшения эпидемиологической обстановки в России. В связи с этим представители СМИ спросили Пескова, согласны ли в Кремле с такой позицией.

«Согласны абсолютно. Также к этому привел низкий уровень вакцинации. Тотальный нигилизм, низкий уровень вакцинации, ну и кроме того — коварство самой инфекции тоже нельзя забывать», — сказал он.

При этом Песков не стал отвечать на вопрос, с чем власти страны связывают недоверие к вакцинации. Он пояснил, что этот разговор должен быть более подробным и развернутым. В то же время пресс-секретарь президента отрицательно ответил на вопрос, считают ли в Кремле, что это недоверие исходит из недоверия к властям.

«Нет, отнюдь», — заявил Песков.

По данным оперштаба на 18 июня, за последние сутки коронавирус выявили у 17 262 россиян. Показатель превысил порог в 17 000 впервые с 1 февраля. Общее количество заболевших COVID-19 за все время пандемии достигло 5 281 309. Скончались 128 445 жителей страны с подтвержденным коронавирусом.

Ранее по теме: Попова связала рост заболеваемости коронавирусом с нигилизмом в отношении защитных мер

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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