В Кремле назвали причины ухудшения ситуации с коронавирусом в России

При этом Песков не стал отвечать на вопрос, с чем власти страны связывают недоверие к вакцинации. Он пояснил, что этот разговор должен быть более подробным и развернутым. В то же время пресс-секретарь президента отрицательно ответил на вопрос, считают ли в Кремле, что это недоверие исходит из недоверия к властям.