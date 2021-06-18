В Кремле назвали причины ухудшения ситуации с коронавирусом в России
Рост заболеваемости коронавирусом среди россиян обусловлен «тотальным нигилизмом» граждан по отношению к ограничительным мерам и низкими темпами вакцинации, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Вчера руководитель Роспотребнадзора Анна Попова назвала «тотальный нигилизм» к введенным мерам защиты от инфекции основной причиной ухудшения эпидемиологической обстановки в России. В связи с этим представители СМИ спросили Пескова, согласны ли в Кремле с такой позицией.
«Согласны абсолютно. Также к этому привел низкий уровень вакцинации. Тотальный нигилизм, низкий уровень вакцинации, ну и кроме того — коварство самой инфекции тоже нельзя забывать», — сказал он.
При этом Песков не стал отвечать на вопрос, с чем власти страны связывают недоверие к вакцинации. Он пояснил, что этот разговор должен быть более подробным и развернутым. В то же время пресс-секретарь президента отрицательно ответил на вопрос, считают ли в Кремле, что это недоверие исходит из недоверия к властям.
«Нет, отнюдь», — заявил Песков.
По данным оперштаба на 18 июня, за последние сутки коронавирус выявили у 17 262 россиян. Показатель превысил порог в 17 000 впервые с 1 февраля. Общее количество заболевших COVID-19 за все время пандемии достигло 5 281 309. Скончались 128 445 жителей страны с подтвержденным коронавирусом.