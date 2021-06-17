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Попова связала рост заболеваемости коронавирусом с нигилизмом в отношении защитных мер

Ведомости

Рост заболеваемости коронавирусом в России связан с нигилизмом граждан в отношении защитных и карантинных мер, а также интенсивной миграцией. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. 

«Первое (среди причин роста заболеваемости — прим.ред.) — это тотальный нигилизм по отношению к мерам, которыми мы защищались от коронавируса», — рассказала Попова в эфире телеканала «Россия 1». 

По ее словам, число инфицированных индийским, более агрессивным штаммом коронавируса за последние две недели заметно увеличилось. Основная часть заболевших россиян — это граждане в возрасте от 20 до 49 лет, подчеркнула Попова. 

По ее словам, пожилые люди болеют реже, так как среди них больше вакцинированных от коронавируса. Москва и Московская область демонстрируют самый сильный прирост ежесуточной регистрации случаев инфицирования, констатировала Попова. 

Руководитель санитарного ведомства поручила сотрудникам в регионах усилить мониторинг за ситуацией с коронавирусом, при необходимости ужесточать меры.

«Мы очень внимательно следим за ситуацией. И это дополнительное мое поручение подчиненным во всех субъектах РФ: усилить мониторинг, усилить мониторинг изменчивости вируса, эпидситуации и вводить дополнительные требования, меры при необходимости», — отметила Попова. 

Комментируя решения некоторых регионов России об обязательной вакцинации некоторых категорий граждан, Попова заявила, что речь идет о группе риска, о тех работниках, «которые имеют по долгу своей работы имеют постоянный контакт с людьми». 

В России в течение последних суток коронавирус выявили у 14 057 человек, следует из статистики оперштаба на 17 июня. Общее число случаев заражения за все время пандемии COVID-19 достигло 5 264 047. Кроме того, за последние 24 часа умерли 416 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Это рекордное число с 23 марта. В целом от COVID-19 скончались 127 992 россиянина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных