Попова связала рост заболеваемости коронавирусом с нигилизмом в отношении защитных мер
Рост заболеваемости коронавирусом в России связан с нигилизмом граждан в отношении защитных и карантинных мер, а также интенсивной миграцией. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
«Первое (среди причин роста заболеваемости — прим.ред.) — это тотальный нигилизм по отношению к мерам, которыми мы защищались от коронавируса», — рассказала Попова в эфире телеканала «Россия 1».
По ее словам, число инфицированных индийским, более агрессивным штаммом коронавируса за последние две недели заметно увеличилось. Основная часть заболевших россиян — это граждане в возрасте от 20 до 49 лет, подчеркнула Попова.
По ее словам, пожилые люди болеют реже, так как среди них больше вакцинированных от коронавируса. Москва и Московская область демонстрируют самый сильный прирост ежесуточной регистрации случаев инфицирования, констатировала Попова.
Руководитель санитарного ведомства поручила сотрудникам в регионах усилить мониторинг за ситуацией с коронавирусом, при необходимости ужесточать меры.
«Мы очень внимательно следим за ситуацией. И это дополнительное мое поручение подчиненным во всех субъектах РФ: усилить мониторинг, усилить мониторинг изменчивости вируса, эпидситуации и вводить дополнительные требования, меры при необходимости», — отметила Попова.
Комментируя решения некоторых регионов России об обязательной вакцинации некоторых категорий граждан, Попова заявила, что речь идет о группе риска, о тех работниках, «которые имеют по долгу своей работы имеют постоянный контакт с людьми».
В России в течение последних суток коронавирус выявили у 14 057 человек, следует из статистики оперштаба на 17 июня. Общее число случаев заражения за все время пандемии COVID-19 достигло 5 264 047. Кроме того, за последние 24 часа умерли 416 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Это рекордное число с 23 марта. В целом от COVID-19 скончались 127 992 россиянина.