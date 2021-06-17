Попова связала рост заболеваемости коронавирусом с нигилизмом в отношении защитных мер

В России в течение последних суток коронавирус выявили у 14 057 человек, следует из статистики оперштаба на 17 июня. Общее число случаев заражения за все время пандемии COVID-19 достигло 5 264 047. Кроме того, за последние 24 часа умерли 416 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Это рекордное число с 23 марта. В целом от COVID-19 скончались 127 992 россиянина.