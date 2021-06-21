Роспотребнадзор рекомендовал сократить рабочий день из-за жары
Роспотребнадзор рекомендовал сокращать продолжительность рабочего дня из-за жары. По данным ведомства, если температура в офисе приблизилась к отметке плюс 28,5 градуса, продолжительность рабочего дня рекомендуется сократить на один час. При повышении температуры до плюс 29 градусов работодателям предлагается отпустить сотрудников на два часа раньше, при температуре плюс 30,5 градуса — на четыре часа, говорится на сайте Роспотребнадзора.
В ведомстве рекомендовали не работать на открытом воздухе при температуре свыше плюс 32,5 градуса, но если все-таки работать, то не больше 15–20 минут и с отдыхом в прохладных помещениях продолжительностью не менее 10–12 минут.
«При этом допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 4 — 5 часов для лиц, использующих специальную одежду для защиты от теплового излучения, и 1,5 — 2 часа для лиц без специальной одежды», — говорится в сообщении ведомства. Работать в жару на улице могут лица не моложе 25 и не старше 40 лет.
17 июня Гидрометцентр выпустил предупреждение об аномальной жаре в Москве. С 19 по 22 июня воздух в столице прогреется до 33 градусов.