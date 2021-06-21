Роспотребнадзор рекомендовал сократить рабочий день из-за жары

«При этом допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 4 — 5 часов для лиц, использующих специальную одежду для защиты от теплового излучения, и 1,5 — 2 часа для лиц без специальной одежды», — говорится в сообщении ведомства. Работать в жару на улице могут лица не моложе 25 и не старше 40 лет.