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Роспотребнадзор рекомендовал сократить рабочий день из-за жары

Ведомости

Роспотребнадзор рекомендовал сокращать продолжительность рабочего дня из-за жары. По данным ведомства, если температура в офисе приблизилась к отметке плюс 28,5 градуса, продолжительность рабочего дня рекомендуется сократить на один час. При повышении температуры до плюс 29 градусов работодателям предлагается отпустить сотрудников на два часа раньше, при температуре плюс 30,5 градуса — на четыре часа, говорится на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве рекомендовали не работать на открытом воздухе при температуре свыше плюс 32,5 градуса, но если все-таки работать, то не больше 15–20 минут и с отдыхом в прохладных помещениях продолжительностью не менее 10–12 минут.

«При этом допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 4 — 5 часов для лиц, использующих специальную одежду для защиты от теплового излучения, и 1,5 — 2 часа для лиц без специальной одежды», — говорится в сообщении ведомства. Работать в жару на улице могут лица не моложе 25 и не старше 40 лет.

17 июня Гидрометцентр выпустил предупреждение об аномальной жаре в Москве. С 19 по 22 июня воздух в столице прогреется до 33 градусов.

Ранее по теме: Гидрометцентр выпустил предупреждение об аномальной жаре в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных