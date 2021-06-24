Адвоката Абызова и Улюкаева приговорили к 2,5 года колонии по делу о взятке
Адвоката Александра Вершинина, ранее защищавшего в суде экс-главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева и бывшего министра «открытого правительства» Михаила Абызова, приговорили к 2,5 годам колонии. Его признали виновным по делу о вымогательстве взятки у вора в законе Васи Воскреса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Никулинского суда Москвы.
Вершинина признали виновным в обещании посредничества во взяточничестве (часть 5 статьи 291.1). Еще одного фигуранта, девелопера Алексея Добрынина — в покушении на особо крупное мошенничество (часть 3 статьи 30 — часть 4 статьи 159 УК РФ). Последнему дали три с половиной года колонии. Оба фигуранта до вынесения приговора находились под домашним арестом. Их взяли под стражу в зале суда.
В то же время адвокат Вершинина Алексей Кирсанов до этого сообщал агентству, что Вершинин взялся передать денежную сумму от одного лица другому, а лицо, которое передало деньги, посчитало, что «Вершинин и тот, кому он эти деньги должен был передать, его обманывают, после чего написало заявление». Кирсанов подчеркнул, что у его подзащитного не было корыстного умысла.
Как сообщал ранее «Коммерсантъ», дело касалось участия Вершинина в передаче взятки в $300 тыс. от находившегося тогда в Италии Василия Христофорова, также известного как Вася Воскрес. Вершинин на тот момент был адвокатом преступного авторитета. Взятку у Воскреса вымогали девелопер Добрынин и экс-сотрудник главного управления уголовного розыска МВД Владислав Шаповалов (уже осужден на два года десять месяцев). Они сообщили авторитету, что на него заведено уголовное дело по тяжким преступлениям, совершенным в 2018 г., и готовы не дать делу ход за названное вознаграждение.
Однако в пакете, который передавал Вершинин, вместо заявленных $300 тыс. оказалось всего $20 тыс. настоящих и бумага, так как знакомый Воскреса уже обратился в ФСБ, и пакет с деньгами и их имитацией передавался в рамках следственного эксперимента. После этого, в апреле 2020 г., адвоката задержали сотрудники спецслужбы.
Во время расследования девелопер Добрынин лишь частично признавал вину, отмечая, что организовал вымогательство Шаповалов, а он и Вершинин не смогли отказаться от участия в деле.
Александр Вершинин известен по делу Абызова, обвиняемого в хищении 4 млрд руб. и создании преступного сообщества. Вершинин также представлял интересы бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева в начале следствия по его делу.