Адвоката Абызова и Улюкаева приговорили к 2,5 года колонии по делу о взятке

Как сообщал ранее «Коммерсантъ», дело касалось участия Вершинина в передаче взятки в $300 тыс. от находившегося тогда в Италии Василия Христофорова, также известного как Вася Воскрес. Вершинин на тот момент был адвокатом преступного авторитета. Взятку у Воскреса вымогали девелопер Добрынин и экс-сотрудник главного управления уголовного розыска МВД Владислав Шаповалов (уже осужден на два года десять месяцев). Они сообщили авторитету, что на него заведено уголовное дело по тяжким преступлениям, совершенным в 2018 г., и готовы не дать делу ход за названное вознаграждение.