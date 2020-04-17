Адвокат Абызова частично признал вину по делу о мошенничестве
Адвокат Александр Вершинин, работающий на бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова, признал вину в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщил ТАСС Алексей Кирсанов, адвокат Вершинина.
Позже Кирсанов уточнил «Интерфаксу», что Вершинин признал вину только частично, а также дал следствию полные и развернутые показания.
Вершинина задержали в Москве 16 апреля, на следующий день ему предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. Представитель Михаила Абызова заявил «Ведомостям», что ситуация не имеет отношение к делу экс-чиновника, которого обвиняют в хищении более 4 млрд руб. и выводе этих средств за границу.
Александр Вершинин известен по делу Абызова, обвиняемого в хищении 4 млрд руб. и создании преступного сообщества. Ранее Вершинин представлял интересы бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева в начале следствия по его делу.