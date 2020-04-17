Адвокат Абызова частично признал вину по делу о мошенничестве

Вершинина задержали в Москве 16 апреля, на следующий день ему предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. Представитель Михаила Абызова заявил «Ведомостям», что ситуация не имеет отношение к делу экс-чиновника, которого обвиняют в хищении более 4 млрд руб. и выводе этих средств за границу.