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Адвокат Абызова частично признал вину по делу о мошенничестве

Ведомости

Адвокат Александр Вершинин, работающий на бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова, признал вину в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщил ТАСС Алексей Кирсанов, адвокат Вершинина.

Позже Кирсанов уточнил «Интерфаксу», что Вершинин признал вину только частично, а также дал следствию полные и развернутые показания.

Вершинина задержали в Москве 16 апреля, на следующий день ему предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. Представитель Михаила Абызова заявил «Ведомостям», что ситуация не имеет отношение к делу экс-чиновника, которого обвиняют в хищении более 4 млрд руб. и выводе этих средств за границу.

Александр Вершинин известен по делу Абызова, обвиняемого в хищении 4 млрд руб. и создании преступного сообщества. Ранее Вершинин представлял интересы бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева в начале следствия по его делу.

Ранее по теме: Абызов женился в СИЗО «Лефортово»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных