СМИ: адвокат Абызова задержан по делу о мошенничестве

Вершинин – один из адвокатов Абызова, обвиняемого в хищении 4 млрд руб. и создании преступного сообщества. Экс-министр свою вину не признает. Ранее Вершинин представлял интересы бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева в начале следствия по его делу. РБК добавляет, что Вершинин участвовал в защите криминального авторитета Олега Медведева (Шишканова), владельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых и экс-начальника управления собственной безопасности Следственного комитета Михаила Максименко.