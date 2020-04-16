СМИ: адвокат Абызова задержан по делу о мошенничестве
Вершинин был задержан по подозрению в мошенничестве, говорит источник ТАСС в правоохранительных органах. Юриста сейчас допрашивают, решается вопрос об избрании меры пресечения, добавляет другой собеседник агентства.
Представитель Михаила Абызова заявил «Ведомостям», что эта ситуация не имеет отношение к делу Абызова. «Видели информацию в Telegram-каналах и СМИ, будем следить за ситуацией», – добавил он.
Вершинин – один из адвокатов Абызова, обвиняемого в хищении 4 млрд руб. и создании преступного сообщества. Экс-министр свою вину не признает. Ранее Вершинин представлял интересы бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева в начале следствия по его делу. РБК добавляет, что Вершинин участвовал в защите криминального авторитета Олега Медведева (Шишканова), владельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых и экс-начальника управления собственной безопасности Следственного комитета Михаила Максименко.