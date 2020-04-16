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СМИ: адвокат Абызова задержан по делу о мошенничестве

Ведомости

Адвокат Александр Вершинин, работающий на бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова, задержан, сообщил РБК Алексей Кирсанов (другой адвокат экс-чиновника).

Вершинин был задержан по подозрению в мошенничестве, говорит источник ТАСС в правоохранительных органах. Юриста сейчас допрашивают, решается вопрос об избрании меры пресечения, добавляет другой собеседник агентства.

Представитель Михаила Абызова заявил «Ведомостям», что эта ситуация не имеет отношение к делу Абызова. «Видели информацию в Telegram-каналах и СМИ, будем следить за ситуацией», – добавил он.

Вершинин – один из адвокатов Абызова, обвиняемого в хищении 4 млрд руб. и создании преступного сообщества. Экс-министр свою вину не признает. Ранее Вершинин представлял интересы бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева в начале следствия по его делу. РБК добавляет, что Вершинин участвовал в защите криминального авторитета Олега Медведева (Шишканова), владельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых и экс-начальника управления собственной безопасности Следственного комитета Михаила Максименко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных