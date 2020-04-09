Абызов женился в СИЗО «Лефортово»

О планируемой свадьбе в СИЗО в начале марта рассказал адвокат Абызова Александр Алкснис. Он тогда сообщил, что его подзащитный подал заявление о заключении брака с бывшей стюардессой Валентиной Григорьевой в ЗАГС Рязанского района Москвы. Позже член московской ОНК Марина Литвинович рассказала со ссылкой на администрацию «Лефортово», что церемонию перенесли на неопределенный срок из-за коронавируса.