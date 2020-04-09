Абызов женился в СИЗО «Лефортово»
Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов женился в следственном изоляторе «Лефортово» 25 марта. Об этом «РИА Новости» сообщили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).
О планируемой свадьбе в СИЗО в начале марта рассказал адвокат Абызова Александр Алкснис. Он тогда сообщил, что его подзащитный подал заявление о заключении брака с бывшей стюардессой Валентиной Григорьевой в ЗАГС Рязанского района Москвы. Позже член московской ОНК Марина Литвинович рассказала со ссылкой на администрацию «Лефортово», что церемонию перенесли на неопределенный срок из-за коронавируса.
По словам ответственного секретаря ОНК Алексея Мельникова, о состоявшемся бракосочетании стало известно в ходе посещения в СИЗО членами комиссии бывшего министра. Мельников объяснил, что «Лефортово» – следственный изолятор федерального подчинения, поэтому короткие свидания там не запрещались на время действия режима самоизоляции, как в СИЗО московского подчинения.
Абызова задержали и арестовали в марте 2019 г. По версии следствия, в 2011–2014 гг. Абызов в качестве бенефициара и владельца нескольких офшорных компаний вместе с другими фигурантами вывел за рубеж 4 млрд руб. «Сибирской энергетической компании» и «Региональных электрических сетей». Бывший министр вину не признает.