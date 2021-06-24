Минспорт и РФС обсудят лимит на легионеров после неудачи на Евро-2020

Сборная России 21 июня проиграла команде Дании со счетом 1:4, заняла четвертое место в группе B и не прошла в плей-офф чемпионата Европы по футболу. Россияне проиграли два матча из трех в рамках Евро-2020: еще одно поражение сборной нанесла команда Бельгии со счетом 0:3. В игре против финнов российские игроки победили со счетом 1:0.