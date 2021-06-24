Минспорт и РФС обсудят лимит на легионеров после неудачи на Евро-2020
Министерство спорта РФ и Российский футбольный союза обсудят лимит на легионеров в клубах Российской премьер-лиги в свете неудачного выступления сборной страны на чемпионате Европы по футболу, сообщает ТАСС со ссылкой на министра спорта Олега Матыцина.
В данный момент в РПЛ действует ограничение на количество иностранных игроков в заявке на чемпионат: их может быть 8, при этом граждан России должно быть 17.
«Что касается лимита на легионеров, я думаю, что это будет предметом нашего обсуждения с РФС. Примем, уверен, абсолютно адекватное решение», — сказал Матыцин на пресс-конференции.
Кроме этого, глава ведомства подчеркнул необходимость совершенствования системы управления в футболе.
«К сожалению, я это уже говорил сразу после неутешительного результата со сборной Дании, у нас разрозненно абсолютно развивается система детского футбола, профессиональные клубы и институт сборных команд», — сказал министр.
Среди задач, озвученных Матыциным, обеспечение взаимодействия этих трех уровней, а также работа с критериями отбора в сборные команды.
Лимит «8+17» действует в РПЛ с сезона 2020/2021 гг. До этого ограничения действовали на иностранных игроков, находящихся на поле — одновременно их могло быть не более шести в каждой команде.
Сборная России 21 июня проиграла команде Дании со счетом 1:4, заняла четвертое место в группе B и не прошла в плей-офф чемпионата Европы по футболу. Россияне проиграли два матча из трех в рамках Евро-2020: еще одно поражение сборной нанесла команда Бельгии со счетом 0:3. В игре против финнов российские игроки победили со счетом 1:0.