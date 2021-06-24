Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Минспорт и РФС обсудят лимит на легионеров после неудачи на Евро-2020

Ведомости

Министерство спорта РФ и Российский футбольный союза обсудят лимит на легионеров в клубах Российской премьер-лиги в свете неудачного выступления сборной страны на чемпионате Европы по футболу, сообщает ТАСС со ссылкой на министра спорта Олега Матыцина.

В данный момент в РПЛ действует ограничение на количество иностранных игроков в заявке на чемпионат: их может быть 8, при этом граждан России должно быть 17.

«Что касается лимита на легионеров, я думаю, что это будет предметом нашего обсуждения с РФС. Примем, уверен, абсолютно адекватное решение», — сказал Матыцин на пресс-конференции.

Кроме этого, глава ведомства подчеркнул необходимость совершенствования системы управления в футболе.

«К сожалению, я это уже говорил сразу после неутешительного результата со сборной Дании, у нас разрозненно абсолютно развивается система детского футбола, профессиональные клубы и институт сборных команд», — сказал министр.

Среди задач, озвученных Матыциным, обеспечение взаимодействия этих трех уровней, а также работа с критериями отбора в сборные команды.

Лимит «8+17» действует в РПЛ с сезона 2020/2021 гг. До этого ограничения действовали на иностранных игроков, находящихся на поле — одновременно их могло быть не более шести в каждой команде.

Сборная России 21 июня проиграла команде Дании со счетом 1:4, заняла четвертое место в группе B и не прошла в плей-офф чемпионата Европы по футболу. Россияне проиграли два матча из трех в рамках Евро-2020: еще одно поражение сборной нанесла команда Бельгии со счетом 0:3. В игре против финнов российские игроки победили со счетом 1:0.

Ранее по теме: РФС оценит работу тренерского штаба российской сборной на Евро-2020

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных