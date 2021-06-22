РФС оценит работу тренерского штаба российской сборной на Евро-2020
Исполком Российского футбольного союза (РФС) проведет заседание, в рамках которого оценит работу тренерского штаба сборной России по футболу на чемпионате Европы, сообщает ТАСС со ссылкой на службу коммуникаций РФС.
«На заседании исполкома будет присутствовать главный тренер национальной команды Станислав Черчесов, который подведет итоги ее выступления на турнире», — сообщает агентство.
Российская сборная 21 июня проиграла команде Дании со счетом 1:4, заняла четвертое место в группе «Б» и не прошла в плей-офф чемпионата. Россияне проиграли два матча из трех в рамках Евро-2020: еще одно поражение сборной нанесла команда Бельгии со счетом 0:3. В игре против финнов российские игроки победили со счетом 1:0.
Ранее президент РФС Александр Дюков сообщал, что перед сборной России стояла задача выхода из группы.