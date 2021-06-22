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РФС оценит работу тренерского штаба российской сборной на Евро-2020

Ведомости

Исполком Российского футбольного союза (РФС) проведет заседание, в рамках которого оценит работу тренерского штаба сборной России по футболу на чемпионате Европы, сообщает ТАСС со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

«На заседании исполкома будет присутствовать главный тренер национальной команды Станислав Черчесов, который подведет итоги ее выступления на турнире», — сообщает агентство.

Российская сборная 21 июня проиграла команде Дании со счетом 1:4, заняла четвертое место в группе «Б» и не прошла в плей-офф чемпионата. Россияне проиграли два матча из трех в рамках Евро-2020: еще одно поражение сборной нанесла команда Бельгии со счетом 0:3. В игре против финнов российские игроки победили со счетом 1:0.

Ранее президент РФС Александр Дюков сообщал, что перед сборной России стояла задача выхода из группы.

Ранее по теме: Сборная России получит 10,75 млн евро за выступление на Евро-2020
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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