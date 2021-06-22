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Сборная России получит 10,75 млн евро за выступление на Евро-2020

Ведомости

Сборная России получит 10,75 млн евро за выступление на Евро-2020, следует из информации о распределении призового фонда, которая опубликована на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). 

Каждая сборная получает по 9,25 млн евро за участие в турнире, плюс на групповом этапе командам полагается по 1,5 млн евро за победу и 750 тыс. евро за ничью. 

Российская сборная на групповом этапе одержала одну победу над командой сборной Финляндии (1:0) и потерпела два поражения от команд Дании (1:4) и Бельгии (0:3), заняв последнее место в группе «Б». Таким образом, российская команда получит 10,75 млн евро за участие в Евро-2020 и одну победу. 

21 июня российская команда вылетела из кандидатов на выход в плей-офф Евро-2020, проиграв команде Дании. Дания победой над Россией обеспечила себе второе место в группе и вышла в плей-офф чемпионата Европы впервые с 2004 г. 

Евро-2020 — первый чемпионат, проходящий на 11 стадионах 11 городов 10 государств. Он должен завершиться 11 июля. 

Ранее по теме: Сборная России проиграла Дании и не вышла в плей-офф Евро-2020
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных