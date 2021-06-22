Сборная России получит 10,75 млн евро за выступление на Евро-2020

Российская сборная на групповом этапе одержала одну победу над командой сборной Финляндии (1:0) и потерпела два поражения от команд Дании (1:4) и Бельгии (0:3), заняв последнее место в группе «Б». Таким образом, российская команда получит 10,75 млн евро за участие в Евро-2020 и одну победу.