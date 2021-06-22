Сборная России получит 10,75 млн евро за выступление на Евро-2020
Сборная России получит 10,75 млн евро за выступление на Евро-2020, следует из информации о распределении призового фонда, которая опубликована на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Каждая сборная получает по 9,25 млн евро за участие в турнире, плюс на групповом этапе командам полагается по 1,5 млн евро за победу и 750 тыс. евро за ничью.
Российская сборная на групповом этапе одержала одну победу над командой сборной Финляндии (1:0) и потерпела два поражения от команд Дании (1:4) и Бельгии (0:3), заняв последнее место в группе «Б». Таким образом, российская команда получит 10,75 млн евро за участие в Евро-2020 и одну победу.
21 июня российская команда вылетела из кандидатов на выход в плей-офф Евро-2020, проиграв команде Дании. Дания победой над Россией обеспечила себе второе место в группе и вышла в плей-офф чемпионата Европы впервые с 2004 г.
Евро-2020 — первый чемпионат, проходящий на 11 стадионах 11 городов 10 государств. Он должен завершиться 11 июля.