Сборная России проиграла Дании и не вышла в плей-офф Евро-2020
Сборная России проиграла команде Дании в матче группы «Б» Чемпионата Европы по футболу и выбыла из турнира. Матч завершился со счетом 1:4 в пользу датчан, трансляцию встречи вел «Первый канал».
Российская сборная заняла четвертое место в группе, набрав три очка.
Среди российских игроков отличился Артем Дзюба, который забил гол с пенальти на 70-й минуте встречи. У победившей команды забили Миккель Дамсгор (38), Юссуф Поульсен (59), Андреас Кристенсен (79) и Йоаким Меле (82).
В первом матче турнира сборная России проиграла со счетом 0:3 команде Бельгии, а во второй встрече одержала победу над командой Финляндии со счетом 1:0.