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Сборная России проиграла Дании и не вышла в плей-офф Евро-2020

Ведомости

Сборная России проиграла команде Дании в матче группы «Б» Чемпионата Европы по футболу и выбыла из турнира. Матч завершился со счетом 1:4 в пользу датчан, трансляцию встречи вел «Первый канал».

Российская сборная заняла четвертое место в группе, набрав три очка.

Среди российских игроков отличился Артем Дзюба, который забил гол с пенальти на 70-й минуте встречи. У победившей команды забили Миккель Дамсгор (38), Юссуф Поульсен (59), Андреас Кристенсен (79) и Йоаким Меле (82).

В первом матче турнира сборная России проиграла со счетом 0:3 команде Бельгии, а во второй встрече одержала победу над командой Финляндии со счетом 1:0.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных