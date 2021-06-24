В Индии зафиксирована первая смерть от штамма коронавируса «дельта-плюс»

В целом там зафиксировано пять случаев заражения этой формой инфекции. «Интересно отметить, что четыре из пяти человек, чьи пробы оказались положительными на вариант «дельта-плюс», получили вакцину и теперь здоровы. Однако пациент, который не прошел вакцинацию, скончался от вируса. Вот почему мы призываем всех пройти вакцинацию», — заявил один из министров штата Вишвас Саранг.