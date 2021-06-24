В Индии зафиксирована первая смерть от штамма коронавируса «дельта-плюс»
Власти индийского штата Мадхья-Прадеш сообщили о первой смерти пациента, заразившегося мутацией «индийского» штамма коронавируса «дельта-плюс», пишет издание India Today.
В целом там зафиксировано пять случаев заражения этой формой инфекции. «Интересно отметить, что четыре из пяти человек, чьи пробы оказались положительными на вариант «дельта-плюс», получили вакцину и теперь здоровы. Однако пациент, который не прошел вакцинацию, скончался от вируса. Вот почему мы призываем всех пройти вакцинацию», — заявил один из министров штата Вишвас Саранг.
По данным властей, женщина умерла 23 мая. У ее мужа также выявили COVID-19, однако он успел получить обе дозы вакцины от коронавируса и выздоровел.
Вчера директор Всеиндийского института медицинских наук в Дели (AIIMS) Рандип Гулерия сообщил, что вариант «дельта-плюс» настолько заразен, что может мгновенно передаваться от прохожего к прохожему на улице, если те находятся без масок. Более того, эта мутация устойчива к моноклональным антителам и способна заражать даже тех, кто переболел COVID-19 или сделал прививку от коронавируса.
По данным правительства Индии, сейчас в стране выявили 22 случая заражения «дельтой-плюс». Кроме того, этот вариант коронавируса был зафиксирован еще в девяти в странах мира. В России его пока нет, уточнила вчера вице-премьер Татьяна Голикова.
По данным университета Джонса Хопкинса, Индия занимает второе место в мире по числу жителей с выявленным коронавирусом. На сегодняшний день таковых в стране более 30 млн, из которых почти 392 тыс. умерли. Прирост заболевших за последние сутки составил 54,7 тыс. новых случаев. Пик заражений был зафиксирован в стране в начале мая, когда в течение 24 часов инфекция подтверждалась более чем у 400 тыс. граждан.