В ВОЗ не располагают данными об увеличении смертности от штамма «дельта»

«На данный момент известно, что вариант "дельта" обнаружен более чем в 90 странах, включая Россию. Этот вариант продемонстрировал повышенную способность к распространению. ВОЗ не располагает информацией об увеличении смертности от варианта "дельта", но, опять же, мы все еще изучаем этот вариант, поскольку он распространяется по всему миру», — сказала Вуйнович.