В ВОЗ не располагают данными об увеличении смертности от штамма «дельта»
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжает изучать штамм коронавируса «дельта», информации об увеличении смертности от этого варианта вируса пока нет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя организации в России Мелите Вуйнович.
«На данный момент известно, что вариант "дельта" обнаружен более чем в 90 странах, включая Россию. Этот вариант продемонстрировал повышенную способность к распространению. ВОЗ не располагает информацией об увеличении смертности от варианта "дельта", но, опять же, мы все еще изучаем этот вариант, поскольку он распространяется по всему миру», — сказала Вуйнович.
При этом она подчеркнула, что увеличение случаев заболевания приводят к росту госпитализаций. Это, в свою очередь, увеличивает нагрузку на систему здравоохранения и медицинских работников, что повышает риск смерти.
Штамм «дельта», так называемый «индийский» штамм коронавируса, был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. Директор научного центра Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что этот вариант вируса и его мутации опасны, так как при проникновении в организм они становятся устойчивыми к антителам.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что именно «индийский» штамм был выявлен у 89,3% заразившихся коронавирусом в российской столице. С ним же власти связывают резкий рост заболеваемости COVID-19 в стране.