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В ВОЗ не располагают данными об увеличении смертности от штамма «дельта»

Ведомости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжает изучать штамм коронавируса «дельта», информации об увеличении смертности от этого варианта вируса пока нет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя организации в России Мелите Вуйнович.

«На данный момент известно, что вариант "дельта" обнаружен более чем в 90 странах, включая Россию. Этот вариант продемонстрировал повышенную способность к распространению. ВОЗ не располагает информацией об увеличении смертности от варианта "дельта", но, опять же, мы все еще изучаем этот вариант, поскольку он распространяется по всему миру», — сказала Вуйнович.

При этом она подчеркнула, что увеличение случаев заболевания приводят к росту госпитализаций. Это, в свою очередь, увеличивает нагрузку на систему здравоохранения и медицинских работников, что повышает риск смерти.

Штамм «дельта», так называемый «индийский» штамм коронавируса, был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. Директор научного центра Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что этот вариант вируса и его мутации опасны, так как при проникновении в организм они становятся устойчивыми к антителам.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что именно «индийский» штамм был выявлен у 89,3% заразившихся коронавирусом в российской столице. С ним же власти связывают резкий рост заболеваемости COVID-19 в стране.

Ранее по теме: В ВОЗ назвали тревожной ситуацию со штаммом коронавируса «дельта плюс»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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