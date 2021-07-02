В России четвертый день подряд фиксируют рекорд смертности от COVID-19

В России за последние сутки коронавирус выявили у 23 218 человек, следует из статистики оперштаба на 2 июля. Скончались за сутки 679 пациентов. Суточный рекорд смертности обновляется четвертый день подряд. 29 июня было объявлено о гибели от болезни 652 человек, 30 июня — 669, 1 июля — 672.