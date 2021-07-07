Число погибших из-за подтоплений в Краснодарском крае возросло до восьми

6 июля губернатор региона Вениамин Кондратьев объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в шести районах Краснодарского края: в Сочи, Геленджике, Туапсинском, Славянском и Северском районах, а также Горячем Ключе. МЧС предупреждало, что 4 и 5 июля в городе пройдут ливни с грозами и ветром до 20–22 м/с. В горных районах возрастает риск схода селевых потоков, уточняли в ведомстве.