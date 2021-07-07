Число погибших из-за подтоплений в Краснодарском крае возросло до восьми
Общее число погибших при подтоплениях в Краснодарском крае возросло до восьми, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
«В Горячем Ключе обнаружены погибшими двое мужчин, они находились на пилораме в момент подтопления и не слышали предупреждения об эвакуации. Также обнаружено, предварительно, тело пятого погибшего в Туапсинском районе. Общее количество погибших достигло восьми человек», — сообщили в прокуратуре.
Ранее стало известно о гибели одного человека в Сочи и четырех в Туапсинском районе Краснодарского края, двое из которых несовершеннолетние. Поиски еще одного человека продолжались.
6 июля губернатор региона Вениамин Кондратьев объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в шести районах Краснодарского края: в Сочи, Геленджике, Туапсинском, Славянском и Северском районах, а также Горячем Ключе. МЧС предупреждало, что 4 и 5 июля в городе пройдут ливни с грозами и ветром до 20–22 м/с. В горных районах возрастает риск схода селевых потоков, уточняли в ведомстве.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил подготовиться к ухудшению паводковой обстановки в регионе и к эвакуации жителей из возможных мест подтопления, сообщается на сайте администрации региона. Из-за сильных дождей вода в реках Хорота и Мацеста в Адлерском и Хостинском районах поднялась до критического уровня.