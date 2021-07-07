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Число погибших из-за подтоплений в Краснодарском крае возросло до восьми

Ведомости

Общее число погибших при подтоплениях в Краснодарском крае возросло до восьми, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

«В Горячем Ключе обнаружены погибшими двое мужчин, они находились на пилораме в момент подтопления и не слышали предупреждения об эвакуации. Также обнаружено, предварительно, тело пятого погибшего в Туапсинском районе. Общее количество погибших достигло восьми человек», — сообщили в прокуратуре.

Ранее стало известно о гибели одного человека в Сочи и четырех в Туапсинском районе Краснодарского края, двое из которых несовершеннолетние. Поиски еще одного человека продолжались.

6 июля губернатор региона Вениамин Кондратьев объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в шести районах Краснодарского края: в Сочи, Геленджике, Туапсинском, Славянском и Северском районах, а также Горячем Ключе. МЧС предупреждало, что 4 и 5 июля в городе пройдут ливни с грозами и ветром до 20–22 м/с. В горных районах возрастает риск схода селевых потоков, уточняли в ведомстве.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил подготовиться к ухудшению паводковой обстановки в регионе и к эвакуации жителей из возможных мест подтопления, сообщается на сайте администрации региона. Из-за сильных дождей вода в реках Хорота и Мацеста в Адлерском и Хостинском районах поднялась до критического уровня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных