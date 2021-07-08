Собянин заявил о возможности воздержаться от новых ограничений в Москве

Заведения, которые отказываются от соблюдения данных требований, могут работать только на доставку или навынос. Кроме того, согласно постановлению мэра Москвы Сергея Собянина, рестораны, кафе и прочие заведения общепита, соблюдающие выдвинутые условия по использованию QR-кодов для допуска посетителей в заведения, получат гранты на компенсацию расходов по уплате коммунальных услуг. Их размер составит 100% от затрат на эти цели в III квартале текущего года. Сами выплаты компании получат уже в IV квартале.