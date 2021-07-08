Собянин заявил о возможности воздержаться от новых ограничений в Москве
Стабилизация ситуации с распространением коронавируса благодаря ответственному отношению москвичей к санитарным требованиям, а также росту темпов вакцинации позволяет воздержаться от введения новых санитарных ограничений в Москве. Об этом мэр города Сергей Собянин написал в своем блоге.
По его словам, за последние недели москвичи «стали гораздо более ответственно относиться к санитарным требованиям и вакцинации», а прививку ежедневно получают 100 000 жителей столицы. «В этой связи мы можем пока воздержаться от введения новых ограничений и даже возобновить работу некоторых городских объектов, расположенных на открытом воздухе», — написал Собянин.
По его словам, ситуация с коронавирусом в столице «постепенно стабилизируется» и внушает «осторожный оптимизм». Накануне о снижении заболеваемости в Москве и ее доли в общероссийском приросте новых случаев за последнюю неделю заявила и вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, столица вместе с Кировской областью является одним из немногих регионов, где динамика улучшается.
Ранее сегодня Собянин заявил, что на летние веранды московских ресторанов будут пускать без QR-кодов до 1 августа, хотя ранее предполагалось до 12 июля. С 28 июня заведения общепита Москвы, расположенные в помещениях, можно посещать только при наличии QR-кода. Он предоставляется людям, которые сделали прививку от коронавируса и имеют соответствующий сертификат, получили отрицательный ПЦР-тест или переболели COVID-19 менее полугода назад.
Заведения, которые отказываются от соблюдения данных требований, могут работать только на доставку или навынос. Кроме того, согласно постановлению мэра Москвы Сергея Собянина, рестораны, кафе и прочие заведения общепита, соблюдающие выдвинутые условия по использованию QR-кодов для допуска посетителей в заведения, получат гранты на компенсацию расходов по уплате коммунальных услуг. Их размер составит 100% от затрат на эти цели в III квартале текущего года. Сами выплаты компании получат уже в IV квартале.