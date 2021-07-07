Голикова заявила о снижении заболеваемости коронавирусом в Москве

«Доля случаев, которые зарегистрированы в столице, в городе Москве, сократилась до 29,6%. Некоторое снижение [заболеваемости] мы видим только в Москве», — сказала Голикова в эфире телеканала «Россия 24», отметив, что этого удалось добиться благодаря введенным в столице ограничениям и увеличению темпов вакцинации «в разы». Принятые меры «нужно обязательно продолжать», добавила она.