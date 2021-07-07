Голикова заявила о снижении заболеваемости коронавирусом в Москве
Доля Москвы в приросте новых случаев заражения коронавирусом в РФ начала снижаться, в целом в столице отмечается «некоторое снижение» заболеваемости, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
По ее словам, в целом по России показатель заболеваемости коронавирусом вырос на 17% в недельном выражении, но темп прироста «неделя к неделе несколько замедлился».
«Доля случаев, которые зарегистрированы в столице, в городе Москве, сократилась до 29,6%. Некоторое снижение [заболеваемости] мы видим только в Москве», — сказала Голикова в эфире телеканала «Россия 24», отметив, что этого удалось добиться благодаря введенным в столице ограничениям и увеличению темпов вакцинации «в разы». Принятые меры «нужно обязательно продолжать», добавила она.
По ее словам, еще почти пятая часть новых заболевших приходится на Московскую область и Санкт-Петербург. «На остальные регионы приходится чуть более 52% новых случаев», — сказала Голикова.
По данным оперштаба на 7 июля, за последние сутки в Москве число случаев коронавируса выросло на 5621 — до 1 405 451. Болеют 181 537 человек, уже выздоровели 1 200 695. Умерли 23 219 заболевших.
В целом по России зарегистрировали 23 962 случая заражения коронавирусом. За сутки выздоровели 20 067 человек. Умерли 725 человек — показатель суточной смертности держится выше 700 вторые сутки. Накануне сообщалось о 737 умерших от COVID-19.