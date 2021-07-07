Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Голикова заявила о снижении заболеваемости коронавирусом в Москве

Ведомости

Доля Москвы в приросте новых случаев заражения коронавирусом в РФ начала снижаться, в целом в столице отмечается «некоторое снижение» заболеваемости, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

По ее словам, в целом по России показатель заболеваемости коронавирусом вырос на 17% в недельном выражении, но темп прироста «неделя к неделе несколько замедлился».

«Доля случаев, которые зарегистрированы в столице, в городе Москве, сократилась до 29,6%. Некоторое снижение [заболеваемости] мы видим только в Москве», — сказала Голикова в эфире телеканала «Россия 24», отметив, что этого удалось добиться благодаря введенным в столице ограничениям и увеличению темпов вакцинации «в разы». Принятые меры «нужно обязательно продолжать», добавила она.

По ее словам, еще почти пятая часть новых заболевших приходится на Московскую область и Санкт-Петербург. «На остальные регионы приходится чуть более 52% новых случаев», — сказала Голикова.

По данным оперштаба на 7 июля, за последние сутки в Москве число случаев коронавируса выросло на 5621 — до 1 405 451. Болеют 181 537 человек, уже выздоровели 1 200 695. Умерли 23 219 заболевших.

В целом по России зарегистрировали 23 962 случая заражения коронавирусом. За сутки выздоровели 20 067 человек. Умерли 725 человек — показатель суточной смертности держится выше 700 вторые сутки. Накануне сообщалось о 737 умерших от COVID-19.

Ранее по теме: В России второй день подряд зафиксировали более 700 умерших от коронавируса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных