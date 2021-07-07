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В России второй день подряд зафиксировали более 700 умерших от коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировали 23 962 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. За сутки выздоровели 20 067 человек. Умерли 725 человек. Накануне сообщалось о 737 умерших от COVID-19.

За весь период в России выявили 5 682 634 случая заражения. 5 121 919 пациентов выздоровели, 140 041 – умерли.

6 июля оперштаб сообщил о 23 378 случаях заражения.

В Москве за сутки число случаев коронавируса выросло на 5621 до 1 405 451. Болеют 181 537 человек, уже выздоровели 1 200 695. Умерли 23 219 заболевших.

В топ-5 по суточному приросту заболеваемости коронавирусом, кроме Москвы, вошли Московская область – 2531 случай, Санкт-Петербург – 1906, Нижегородская область – 477, Воронежская область – 388, Красноярский край – 362.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США – 33,7 млн случаев заражения, на втором месте Индия – 30,7 млн, на третьем месте Бразилия – 18,9 млн, на четвертом месте Франция – 5,9 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных