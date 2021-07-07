В России второй день подряд зафиксировали более 700 умерших от коронавируса
За последние сутки в России зарегистрировали 23 962 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. За сутки выздоровели 20 067 человек. Умерли 725 человек. Накануне сообщалось о 737 умерших от COVID-19.
За весь период в России выявили 5 682 634 случая заражения. 5 121 919 пациентов выздоровели, 140 041 – умерли.
6 июля оперштаб сообщил о 23 378 случаях заражения.
В Москве за сутки число случаев коронавируса выросло на 5621 до 1 405 451. Болеют 181 537 человек, уже выздоровели 1 200 695. Умерли 23 219 заболевших.
В топ-5 по суточному приросту заболеваемости коронавирусом, кроме Москвы, вошли Московская область – 2531 случай, Санкт-Петербург – 1906, Нижегородская область – 477, Воронежская область – 388, Красноярский край – 362.
По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США – 33,7 млн случаев заражения, на втором месте Индия – 30,7 млн, на третьем месте Бразилия – 18,9 млн, на четвертом месте Франция – 5,9 млн.