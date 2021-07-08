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Путин продолжит совершать рабочие поездки при соблюдении антикоронавирусных норм

Ведомости

Вакцины от COVID-19 эффективны, но не полностью защищают от коронавируса, поэтому дальнейшая работа президента России будет происходить с учетом требований санитарных властей, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, защищен ли Владимир Путин от новых штаммов коронавируса, если учесть, что он делал прививку «Спутником V» и при этом начал поездки по регионам страны.

«Вакцины, как говорят наши специалисты, достаточно эффективны, но не на 100%, а все-таки достаточно эффективны даже по отношению к тем штаммам, которые появились за последнее время», — сказал он. «Дальнейшая работа президента будет строиться с учетом требований санитарных властей. Это главное, безусловно, безопасность президента очень важна», — добавил представитель Кремля.

Поездки по регионам России президент возобновил по собственному решению, отметил Песков. Он добавил, что глава государства продолжит осуществлять их при соблюдении всех необходимых мер предосторожности.

Путин сделал первую прививку от коронавируса 23 марта, а вторую — 14 апреля. Он сообщил, что после вакцинации у него была невысокая температура. В ходе «Прямой линии» 30 июня президент рассказал, что привился «Спутником V».

«Спутник V» был разработан в Центре им. Гамалеи и получил регистрацию первым в мире — 11 августа прошлого года. Эффективность вакцины оценивается в 91,6% и в 100% против тяжелых случаев течения COVID-19.

Сейчас в России наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Вице-премьер Татьяна Голикова назвала наблюдаемую динамику «пугающей». 4 июля впервые со 2 января оперштаб зафиксировал 25 142 новых случая COVID-19 за сутки. Сегодня этот показатель составил 24 818. Общее число заболевших за время пандемии россиян достигло 5 707 452. Из них 140 775 человек умерли.

При этом сейчас наиболее распространенным является индийский штамм коронавируса. По данным Роспотребнадзора и Минздрава, он является более заразным по сравнению с китайским и британским штаммами.

Ранее по теме: Голикова назвала регион с «пугающим» уровнем заболеваемости COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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