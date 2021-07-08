Путин продолжит совершать рабочие поездки при соблюдении антикоронавирусных норм
Вакцины от COVID-19 эффективны, но не полностью защищают от коронавируса, поэтому дальнейшая работа президента России будет происходить с учетом требований санитарных властей, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, защищен ли Владимир Путин от новых штаммов коронавируса, если учесть, что он делал прививку «Спутником V» и при этом начал поездки по регионам страны.
«Вакцины, как говорят наши специалисты, достаточно эффективны, но не на 100%, а все-таки достаточно эффективны даже по отношению к тем штаммам, которые появились за последнее время», — сказал он. «Дальнейшая работа президента будет строиться с учетом требований санитарных властей. Это главное, безусловно, безопасность президента очень важна», — добавил представитель Кремля.
Поездки по регионам России президент возобновил по собственному решению, отметил Песков. Он добавил, что глава государства продолжит осуществлять их при соблюдении всех необходимых мер предосторожности.
Путин сделал первую прививку от коронавируса 23 марта, а вторую — 14 апреля. Он сообщил, что после вакцинации у него была невысокая температура. В ходе «Прямой линии» 30 июня президент рассказал, что привился «Спутником V».
«Спутник V» был разработан в Центре им. Гамалеи и получил регистрацию первым в мире — 11 августа прошлого года. Эффективность вакцины оценивается в 91,6% и в 100% против тяжелых случаев течения COVID-19.
Сейчас в России наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Вице-премьер Татьяна Голикова назвала наблюдаемую динамику «пугающей». 4 июля впервые со 2 января оперштаб зафиксировал 25 142 новых случая COVID-19 за сутки. Сегодня этот показатель составил 24 818. Общее число заболевших за время пандемии россиян достигло 5 707 452. Из них 140 775 человек умерли.
При этом сейчас наиболее распространенным является индийский штамм коронавируса. По данным Роспотребнадзора и Минздрава, он является более заразным по сравнению с китайским и британским штаммами.