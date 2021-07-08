Путин продолжит совершать рабочие поездки при соблюдении антикоронавирусных норм

Вакцины от COVID-19 эффективны, но не полностью защищают от коронавируса, поэтому дальнейшая работа президента России будет происходить с учетом требований санитарных властей, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, защищен ли Владимир Путин от новых штаммов коронавируса, если учесть, что он делал прививку «Спутником V» и при этом начал поездки по регионам страны.