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Голикова назвала регион с «пугающим» уровнем заболеваемости COVID-19

Ведомости

Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в большинстве регионов России, при этом Дагестан показывает «пугающий» рост числа новых заражений, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Она уточнила, что рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в большинстве (82) субъектов, а превышение среднероссийского уровня, исключая столичный регион, — в 49 субъектах. «Хуже всего ситуация сегодня складывается в республике Дагестан. Показатели развития эпидемического процесса и уровня заболеваемости нас пугают», — сказала Голикова.

По ее словам, до этого представители властей Дагестана, с которыми она провела совещание, заявили, что ситуация находится под контролем, а также пообещали нарастить темпы вакцинации.

По данным оперштаба, на 7 июля в Дагестане за сутки зарегистрировано 170 новых случаев заболевания коронавирусом, умерли 3 человека. С начало пандемии выявлено 36 984 случаев, 1566 из которых — летальные. Регион находится на 43-м месте по суточному приросту заболевших в России.

Ранее сегодня Голикова заявила, что доля Москвы в общем приросте заболеваемости снизились, кроме того, снижение наблюдается в Кировской области, «нет какого-то существенного прироста» в Крыму.

По данным оперштаба, на 7 июля в целом по России зарегистрировали 23 962 случая заражения коронавирусом. За сутки выздоровели 20 067 человек. Умерли 725 человек — показатель суточной смертности держится выше 700 вторые сутки. Накануне сообщалось о 737 умерших от COVID-19.

Ранее по теме: Голикова заявила о снижении заболеваемости коронавирусом в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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