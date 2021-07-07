Голикова назвала регион с «пугающим» уровнем заболеваемости COVID-19

Она уточнила, что рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в большинстве (82) субъектов, а превышение среднероссийского уровня, исключая столичный регион, — в 49 субъектах. «Хуже всего ситуация сегодня складывается в республике Дагестан. Показатели развития эпидемического процесса и уровня заболеваемости нас пугают», — сказала Голикова.