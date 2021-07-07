Голикова назвала регион с «пугающим» уровнем заболеваемости COVID-19
Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в большинстве регионов России, при этом Дагестан показывает «пугающий» рост числа новых заражений, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
Она уточнила, что рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в большинстве (82) субъектов, а превышение среднероссийского уровня, исключая столичный регион, — в 49 субъектах. «Хуже всего ситуация сегодня складывается в республике Дагестан. Показатели развития эпидемического процесса и уровня заболеваемости нас пугают», — сказала Голикова.
По ее словам, до этого представители властей Дагестана, с которыми она провела совещание, заявили, что ситуация находится под контролем, а также пообещали нарастить темпы вакцинации.
По данным оперштаба, на 7 июля в Дагестане за сутки зарегистрировано 170 новых случаев заболевания коронавирусом, умерли 3 человека. С начало пандемии выявлено 36 984 случаев, 1566 из которых — летальные. Регион находится на 43-м месте по суточному приросту заболевших в России.
Ранее сегодня Голикова заявила, что доля Москвы в общем приросте заболеваемости снизились, кроме того, снижение наблюдается в Кировской области, «нет какого-то существенного прироста» в Крыму.
По данным оперштаба, на 7 июля в целом по России зарегистрировали 23 962 случая заражения коронавирусом. За сутки выздоровели 20 067 человек. Умерли 725 человек — показатель суточной смертности держится выше 700 вторые сутки. Накануне сообщалось о 737 умерших от COVID-19.