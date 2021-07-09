Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

«В Москве ситуация стабилизировалась. Мы видим даже некоторое снижение заболеваемости. Но ситуация остается очень сложной, и, на мой взгляд, прогнозировать дальнейший спад я бы не взялся. Хотя, конечно, мы видим определенные тенденции»,— сказал он.