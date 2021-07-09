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Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

Ведомости

Ситуация с ростом заболеваемости COVID-19 в Москве стабилизировалась, но остается сложной, заявил в ходе президиума координационного совета при правительстве мэр столицы Сергей Собянин.

«В Москве ситуация стабилизировалась. Мы видим даже некоторое снижение заболеваемости. Но ситуация остается очень сложной, и, на мой взгляд, прогнозировать дальнейший спад я бы не взялся. Хотя, конечно, мы видим определенные тенденции»,— сказал он.

Собянин отметил, что особую тревогу вызывает большой процент госпитализаций в столице. Несмотря на снижение суточного прироста заражений, ежедневно в больницу отправляют примерно 1700 пациентов с тяжелым или очень тяжелым течением COVID-19.

Также мэр города отметил, что Москва вышла на уровень вакцинации в 110 000 человек в сутки. В ближайшие пару дней общее количество привитых первым компонентом препарата от коронавируса достигнет 3,5 млн жителей, отметил он.

19 июня в Москве был зафиксирован рекордный за все время пандемии суточный прирост граждан с коронавирусом — 9120. После введения дополнительных ограничительных мер и обязательной вакцинации минимум 60% сотрудников ряда сфер этот показатель стал снижаться. Сегодня он составил 6643 случая. Общее число заболевших COVID-19 за время пандемии достигло 1 418 134. Умерли 23 430 пациентов с коронавирусом.

Ранее по теме: Собянин заявил о возможности воздержаться от новых ограничений в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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