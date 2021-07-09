Собянин заявил о «смертельно опасной» для многих ситуации с коронавирусом
Ситуация с коронавирусом, несмотря на внешнее улучшение, для многих остается «смертельно опасной», заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
«Люди во многом болеют бессимптомно, и течение болезни вначале имеет достаточно большой период и маскируется под ОРВИ, незначительные респираторные заболевания. Потом резко происходит ухудшение. Поэтому, несмотря на внешнее улучшение ситуации, она остается крайне сложной, тяжелой и для многих смертельно опасной», — сказал московский мэр (цитата по «РИА Новости»).
9 июля в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве, но при этом подчеркнул, что особую тревогу вызывает большой процент госпитализаций в столице. Несмотря на снижение суточного прироста заражений, ежедневно в больницу отправляют примерно 1700 пациентов с тяжелым или очень тяжелым течением COVID-19.
19 июня в Москве был зафиксирован рекордный за все время пандемии суточный прирост случаев заражения коронавирусом — 9120. После введения дополнительных ограничительных мер и обязательной вакцинации минимум 60% сотрудников ряда сфер этот показатель стал снижаться. Сегодня он составил 6643 случая. Общее число заболевших COVID-19 за время пандемии в столице достигло 1 418 134. Умерли 23 430 пациентов с коронавирусом.