Собянин заявил о «смертельно опасной» для многих ситуации с коронавирусом

9 июля в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве, но при этом подчеркнул, что особую тревогу вызывает большой процент госпитализаций в столице. Несмотря на снижение суточного прироста заражений, ежедневно в больницу отправляют примерно 1700 пациентов с тяжелым или очень тяжелым течением COVID-19.