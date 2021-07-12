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Власти Москвы оценили загруженность пунктов вакцинации от коронавируса

Ведомости

Среди более 300 прививочных пунктов Москвы около 40% свободны, сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

«В столице работает свыше 300 прививочных центров. Сейчас до 40% этих мощностей свободны», – говорится в сообщении. В поликлиниках функционирует 119 центров вакцинации. Без записи сделать прививку можно в 45 павильонах «Здоровая Москва», а также в семи центрах госуслуг «Мои документы», торговых центрах и других популярных общественных местах.

В ведомстве напомнили, что до 15 июля должны быть вакцинированы первым компонентом не менее 60% сотрудников предприятий сферы услуг. Согласно данным на сайте мэра Москвы, сделать прививку сейчас можно только «Спутником V». Вакцины «Эпиваккорона» и «Ковивак» закончились.

Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. Позже ряд регионов, в том числе Москва, объявили об обязательной вакцинации для работников нескольких отраслей на фоне роста заболеваемости COVID-19. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» – в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».

Ранее по теме: В Москве за день закончилась вакцина «Ковивак»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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