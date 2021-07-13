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Мишустин выделил 1 млрд рублей пострадавшим из-за паводков в ДФО

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1 млрд руб. на помощь жителям Еврейской автономной области (ЕАО) и Хабаровского края, пострадавшим из-за прошлогодних паводков, сообщается на сайте правительства.

«Средства пойдут на приобретение квартир или проведение капитального ремонта в повреждённых помещениях. Ожидается, что благодаря этому будет закуплено около 13 000 кв. м жилья, отремонтировано около 4900 кв. м», — говорится в документе. Мишустин поручил Минстрою заключить все необходимые соглашения с региональными властями в течение 30 дней.

Паводки в отдельных регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) случились из-за сильных дождей в августе – сентябре прошлого года. Была объявлена чрезвычайная ситуация межрегионального характера. Её последствия ликвидировали более тысячи спасателей и военных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных