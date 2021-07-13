Мишустин выделил 1 млрд рублей пострадавшим из-за паводков в ДФО

«Средства пойдут на приобретение квартир или проведение капитального ремонта в повреждённых помещениях. Ожидается, что благодаря этому будет закуплено около 13 000 кв. м жилья, отремонтировано около 4900 кв. м», — говорится в документе. Мишустин поручил Минстрою заключить все необходимые соглашения с региональными властями в течение 30 дней.