Мишустин выделил 1 млрд рублей пострадавшим из-за паводков в ДФО
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1 млрд руб. на помощь жителям Еврейской автономной области (ЕАО) и Хабаровского края, пострадавшим из-за прошлогодних паводков, сообщается на сайте правительства.
«Средства пойдут на приобретение квартир или проведение капитального ремонта в повреждённых помещениях. Ожидается, что благодаря этому будет закуплено около 13 000 кв. м жилья, отремонтировано около 4900 кв. м», — говорится в документе. Мишустин поручил Минстрою заключить все необходимые соглашения с региональными властями в течение 30 дней.
Паводки в отдельных регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) случились из-за сильных дождей в августе – сентябре прошлого года. Была объявлена чрезвычайная ситуация межрегионального характера. Её последствия ликвидировали более тысячи спасателей и военных.