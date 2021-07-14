Песков рассказал о позиции Путина о регистрации однополых браков в России

3 июля прошлого года президент России Владимир Путин по итогам общероссийского голосования подписал указ о внесении поправок в Конституцию. 4 июля они вступили в силу. В соответствии с изменениями браком в России признается союз мужчины и женщины. Еще до одобрения поправок глава государства заявил, что, пока он находится на своем посту, в стране не будет «родителя № 1 и родителя № 2».