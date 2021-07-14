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Песков рассказал о позиции Путина о регистрации однополых браков в России

Ведомости

В Кремле не считают необходимым искать какую-либо «компромиссную форму» для регистрации однополых браков в России, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос, как глава государства отнесся к решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который вчера постановил, что российские власти обязаны создать правовую основу для признания и защиты однополых отношений в соответствии со внутренним законодательством государства.

«Нет, никакой компромиссной формы регистрации искать не нужно. И президент никак на это не реагировал. У нас есть абсолютно однозначная формулировка в Конституции и абсолютно однозначная цифра граждан РФ, которые такую однозначную позицию поддерживают», — сказал он.

Песков утвердительно отреагировал на предположение журналистов, что в данном вопросе Путин ориентируется на большинство. «Да, и он ориентируется на Основной закон Российской Федерации», — заявил он.

ЕСПЧ рассмотрел заявления трех однополых пар из России. Сославшись на 8 статью Европейской конвенции по правам человека о праве на уважение частной и семейной жизни, суд заявил, что страна обязана избрать наиболее подходящую форму регистрации подобных отношений. ЕСПЧ указал на необходимость создания необходимой правовой основы для признания и защиты таких пар, однако заявил, что это необязательно должно быть в форме брака.

3 июля прошлого года президент России Владимир Путин по итогам общероссийского голосования подписал указ о внесении поправок в Конституцию. 4 июля они вступили в силу. В соответствии с изменениями браком в России признается союз мужчины и женщины. Еще до одобрения поправок глава государства заявил, что, пока он находится на своем посту, в стране не будет «родителя № 1 и родителя № 2».

Ранее по теме: ЕСПЧ обязал Россию создать правовую основу для защиты однополых отношений

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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