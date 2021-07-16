Синоптик спрогнозировал похолодание в Москве
Вторая половина июля в Москве будет холоднее первой в среднем на 10 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
«Она не то, что будет прохладнее, она сразу на 10 градусов будет холоднее, чем сейчас. Будет до +25-30 градусов понижение, дальше еще похолодание до +20-25 градусов», – сказал Тишковец. Он отметил, что активная смена температурного режима в Москве начнется в понедельник. Погода вернется к нормальным показателям, аномальная жара закончится.
Сегодня столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о том, что 17 и 18 июля в Москве сохранится сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы +30-32 градуса. В связи с этим ведомство рекомендует избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов и головной убор, пить больше чистой воды и не оставлять детей без присмотра в местах купания.
Ранее Тишковец сообщил, что после аномальной жары к субботе в Москву придут «освежающие ливни с грозами», а температура понизится до +25-30 градусов. По словам синоптиков, во второй половине июля вероятность осадков возрастет, но выпадет около 50% от положенной нормы. Таким образом, этот июль может стать одним из самых засушливых за последние 55 лет, рассказали в центре.