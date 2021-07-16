Синоптик спрогнозировал похолодание в Москве

«Она не то, что будет прохладнее, она сразу на 10 градусов будет холоднее, чем сейчас. Будет до +25-30 градусов понижение, дальше еще похолодание до +20-25 градусов», – сказал Тишковец. Он отметил, что активная смена температурного режима в Москве начнется в понедельник. Погода вернется к нормальным показателям, аномальная жара закончится.