В Москве побит температурный рекорд 85-летней давности
В Москве побит температурный рекорд 13 июля 1936 г., когда в столице было зафиксировано 32,4 градуса: сегодня воздух в городе прогрелся до 32,7 градуса. Об этом «РИА Новости» заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В столице побит температурный рекорд 85-летней давности. В 15.00 по Москве на базовой столичной метеостанции ВДНХ столбики термометров поднялись до +32,7°С, что уже на 0,3°C выше прежнего рекорда 1936 г.», — сказал Тишковец. По его словам, это первый рекорд для июля и пятый — с начала лета. Тишковец добавил, что такой температурный режим может сохраниться еще около пяти дней.
В то же время он добавил, что нынешняя жара не является рекордной по продолжительности с начала наблюдений. «Лето-2021 не стоит сравнивать с катастрофическими жаркими и засушливыми 1972 и 2010 гг., поскольку период 30-градусной жары в этом году пока в 1,5 и 3 раза меньше, соответственно», — заключил Тишковец.
Ранее сегодня научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что жара в европейской части России продолжится и на следующей неделе. На Дальнем Востоке также будет очень высокая температура воздуха. В то же время, по словам Вильфанда, в Западной Сибири, на востоке Уральского федерального округа и на западе Красноярского края будет «мешок холода» с температурой на четыре-шесть градусов ниже нормы.
С начала лета температура в России побила несколько рекордов. Среднемесячный показатель в Москве в июне превысил норму на 3,2 градуса.