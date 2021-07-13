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В Москве побит температурный рекорд 85-летней давности

Ведомости

В Москве побит температурный рекорд 13 июля 1936 г., когда в столице было зафиксировано 32,4 градуса: сегодня воздух в городе прогрелся до 32,7 градуса. Об этом «РИА Новости» заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В столице побит температурный рекорд 85-летней давности. В 15.00 по Москве на базовой столичной метеостанции ВДНХ столбики термометров поднялись до +32,7°С, что уже на 0,3°C выше прежнего рекорда 1936 г.», — сказал Тишковец. По его словам, это первый рекорд для июля и пятый — с начала лета. Тишковец добавил, что такой температурный режим может сохраниться еще около пяти дней.

В то же время он добавил, что нынешняя жара не является рекордной по продолжительности с начала наблюдений. «Лето-2021 не стоит сравнивать с катастрофическими жаркими и засушливыми 1972 и 2010 гг., поскольку период 30-градусной жары в этом году пока в 1,5 и 3 раза меньше, соответственно», — заключил Тишковец.

Ранее сегодня научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что жара в европейской части России продолжится и на следующей неделе. На Дальнем Востоке также будет очень высокая температура воздуха. В то же время, по словам Вильфанда, в Западной Сибири, на востоке Уральского федерального округа и на западе Красноярского края будет «мешок холода» с температурой на четыре-шесть градусов ниже нормы.

С начала лета температура в России побила несколько рекордов. Среднемесячный показатель в Москве в июне превысил норму на 3,2 градуса.

Ранее по теме: Вильфанд спрогнозировал жару в европейской части России на следующей неделе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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