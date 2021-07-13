В Москве побит температурный рекорд 85-летней давности

«В столице побит температурный рекорд 85-летней давности. В 15.00 по Москве на базовой столичной метеостанции ВДНХ столбики термометров поднялись до +32,7°С, что уже на 0,3°C выше прежнего рекорда 1936 г.», — сказал Тишковец. По его словам, это первый рекорд для июля и пятый — с начала лета. Тишковец добавил, что такой температурный режим может сохраниться еще около пяти дней.