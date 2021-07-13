Вильфанд спрогнозировал жару в европейской части России на следующей неделе

«Распределение аномалий температуры на ближайшую неделю. Очень жаркая погода. Не просто красным, а махрово-красным цветом окрашена территория европейской части России. На восемь-девять градусов температура выше нормы», — сказал Вильфанд. Он добавил, что на Дальнем Востоке также будет очень высокая температура воздуха.