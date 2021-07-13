Вильфанд спрогнозировал жару в европейской части России на следующей неделе
Очень жаркая погода будет в европейской части России на следующей неделе, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
«Распределение аномалий температуры на ближайшую неделю. Очень жаркая погода. Не просто красным, а махрово-красным цветом окрашена территория европейской части России. На восемь-девять градусов температура выше нормы», — сказал Вильфанд. Он добавил, что на Дальнем Востоке также будет очень высокая температура воздуха.
По предварительным прогнозам, вторая половина июля и август тоже будут жаркими, однако температура может колебаться.
Вильфанд рассказал, что в Западной Сибири, на востоке Уральского федерального округа и на западе Красноярского края будет «мешок холода» с температурой на четыре-шесть градусов ниже нормы.
С начала лета температура в России побила несколько рекордов. Среднемесячный показатель в Москве в июне превысил норму на 3,2 градуса.