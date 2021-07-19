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Умер автор карикатур на пророка Мухаммеда Курт Вестергор

Ведомости

Датский художник Курт Вестергор, являющийся автором карикатур на пророка Мухаммеда, умер в возрасте 86 лет, сообщает датская газета Berlingske.

Смерть наступила после продолжительной болезни, сообщила изданию семья Вестергора.

Художник в 2005 г. впервые обнародовал свои 12 карикатур на пророка Мухаммеда в датской газете Jyllands-Posten. Самым оскорбительным был признан рисунок Вестергора, на котором был изображен пророк Мухаммед в тюрбане в форме атомной бомбы с подожженным фитилем.

Эти рисунки позднее появились в ряде других западноевропейских изданий, что вызвало возмущение в исламском мире. Мусульмане начали громить представительства Дании в ряде стран Ближнего Востока, Азии и Африки.

По миру прокатилась волна терактов, так или иначе связанных с «карикатурным скандалом», в том числе произошла резня около церкви Нотр-Дам во французской Ницце. В ходе скандала президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал право французских медиа на публикацию карикатур религиозного содержания. Острыми заявлениями в процессе скандала отметились не только Макрон, но и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, глава Чечни Рамзан Кадыров и другие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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