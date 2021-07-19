Умер автор карикатур на пророка Мухаммеда Курт Вестергор
Датский художник Курт Вестергор, являющийся автором карикатур на пророка Мухаммеда, умер в возрасте 86 лет, сообщает датская газета Berlingske.
Смерть наступила после продолжительной болезни, сообщила изданию семья Вестергора.
Художник в 2005 г. впервые обнародовал свои 12 карикатур на пророка Мухаммеда в датской газете Jyllands-Posten. Самым оскорбительным был признан рисунок Вестергора, на котором был изображен пророк Мухаммед в тюрбане в форме атомной бомбы с подожженным фитилем.
Эти рисунки позднее появились в ряде других западноевропейских изданий, что вызвало возмущение в исламском мире. Мусульмане начали громить представительства Дании в ряде стран Ближнего Востока, Азии и Африки.
По миру прокатилась волна терактов, так или иначе связанных с «карикатурным скандалом», в том числе произошла резня около церкви Нотр-Дам во французской Ницце. В ходе скандала президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал право французских медиа на публикацию карикатур религиозного содержания. Острыми заявлениями в процессе скандала отметились не только Макрон, но и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, глава Чечни Рамзан Кадыров и другие.