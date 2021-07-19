Умер автор карикатур на пророка Мухаммеда Курт Вестергор

По миру прокатилась волна терактов, так или иначе связанных с «карикатурным скандалом», в том числе произошла резня около церкви Нотр-Дам во французской Ницце. В ходе скандала президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал право французских медиа на публикацию карикатур религиозного содержания. Острыми заявлениями в процессе скандала отметились не только Макрон, но и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, глава Чечни Рамзан Кадыров и другие.