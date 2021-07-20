Песков опроверг информацию о стройке рядом с резиденцией Путина

Сегодня издание опубликовало материал о том, что рядом с новоогаревской резиденцией президента проходит масштабная стройка. Ее размер журналисты оценили в 10 гектаров. Из статьи следует, что с лета прошлого года там появилось несколько крупных зданий, в том числе больница, спортивный комплекс и гостиница-пансионат.