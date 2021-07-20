Песков опроверг информацию о стройке рядом с резиденцией Путина
На территории резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огареве нет стройки, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя распространенную ранее СМИ информацию.
«Я не располагаю информацией. В Ново-Огарево нет никаких строек. «МБХ медиа», если не ошибаюсь, — запрещенный сайт в нашей стране, мы его не читаем. На территории резиденции президента нет никаких строек», — сказал он.
Сайт «МБХ медиа» Михаила Ходорковского был заблокирован в феврале 2018 г. по требованию Генпрокуратуры. Тогда источник в правоохранительных органах пояснил, что подобное решение было принято из-за аффилированности издания с «нежелательной» организацией. Теперь «МБХ медиа» работает на зеркальном сайте.
Сегодня издание опубликовало материал о том, что рядом с новоогаревской резиденцией президента проходит масштабная стройка. Ее размер журналисты оценили в 10 гектаров. Из статьи следует, что с лета прошлого года там появилось несколько крупных зданий, в том числе больница, спортивный комплекс и гостиница-пансионат.