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Песков опроверг информацию о стройке рядом с резиденцией Путина

Ведомости

На территории резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огареве нет стройки, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя распространенную ранее СМИ информацию.

«Я не располагаю информацией. В Ново-Огарево нет никаких строек. «МБХ медиа», если не ошибаюсь, — запрещенный сайт в нашей стране, мы его не читаем. На территории резиденции президента нет никаких строек», — сказал он.

Сайт «МБХ медиа» Михаила Ходорковского был заблокирован в феврале 2018 г. по требованию Генпрокуратуры. Тогда источник в правоохранительных органах пояснил, что подобное решение было принято из-за аффилированности издания с «нежелательной» организацией. Теперь «МБХ медиа» работает на зеркальном сайте.

Сегодня издание опубликовало материал о том, что рядом с новоогаревской резиденцией президента проходит масштабная стройка. Ее размер журналисты оценили в 10 гектаров. Из статьи следует, что с лета прошлого года там появилось несколько крупных зданий, в том числе больница, спортивный комплекс и гостиница-пансионат.

Ранее по теме: Сайт «МБХ медиа» Михаила Ходорковского заблокирован в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных