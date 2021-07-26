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В Кремле рассказали о продолжительности карантина перед встречей с Путиным

Ведомости

Продолжительность карантина перед встречей с президентом России Владимиром Путиным зависит от конкретной ситуации и человека, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В зависимости от ситуации, в зависимости от человека. Вы знаете, что в процессе работы люди будут контактировать с больными, кто-то мог недавно перенести болезнь из собеседников президента. Кто-то поэтому проходит через очень тщательное тестирование, кто-то большее количество дней, кто-то меньшее выдерживает карантин», — сказал Песков журналистам.

По его словам, ситуация с коронавирусом в России далека от нормализации, именно этим обусловлены особенные меры предосторожности в отношении главы государства. «Вместе с тем это не мешает главе государства, как вы видите, интенсифицировать свой рабочий график», — подчеркнул представитель Кремля.

По данным оперативного штаба на 26 июля, в России за последние сутки коронавирус выявили у 23 239 человек, умерли 727 пациентов. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 149 780. Умер за все время пандемии 154 601 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных