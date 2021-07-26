В Кремле рассказали о продолжительности карантина перед встречей с Путиным
Продолжительность карантина перед встречей с президентом России Владимиром Путиным зависит от конкретной ситуации и человека, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В зависимости от ситуации, в зависимости от человека. Вы знаете, что в процессе работы люди будут контактировать с больными, кто-то мог недавно перенести болезнь из собеседников президента. Кто-то поэтому проходит через очень тщательное тестирование, кто-то большее количество дней, кто-то меньшее выдерживает карантин», — сказал Песков журналистам.
По его словам, ситуация с коронавирусом в России далека от нормализации, именно этим обусловлены особенные меры предосторожности в отношении главы государства. «Вместе с тем это не мешает главе государства, как вы видите, интенсифицировать свой рабочий график», — подчеркнул представитель Кремля.
По данным оперативного штаба на 26 июля, в России за последние сутки коронавирус выявили у 23 239 человек, умерли 727 пациентов. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 149 780. Умер за все время пандемии 154 601 человек.