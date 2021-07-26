В Кремле рассказали о продолжительности карантина перед встречей с Путиным

«В зависимости от ситуации, в зависимости от человека. Вы знаете, что в процессе работы люди будут контактировать с больными, кто-то мог недавно перенести болезнь из собеседников президента. Кто-то поэтому проходит через очень тщательное тестирование, кто-то большее количество дней, кто-то меньшее выдерживает карантин», — сказал Песков журналистам.