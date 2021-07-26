Собянин заявил о снижении числа новых случаев коронавируса в Москве

«Хотел поблагодарить за то, что вы (врачи) активно участвовали в борьбе с ковидом. Сложная ситуация была. Мы с вами прошли этот период, сейчас, наверное, полегче. За эту неделю только упала на 27% выявляемость, за прошедшую неделю и перед этим было падение большое. В два с лишним раза», — сказал Собянин в ходе открытия городской поликлиники № 9.