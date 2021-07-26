Собянин заявил о снижении числа новых случаев коронавируса в Москве
Количество выявляемых больных коронавирусом в Москве за неделю сократилось более чем на 25%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.
«Хотел поблагодарить за то, что вы (врачи) активно участвовали в борьбе с ковидом. Сложная ситуация была. Мы с вами прошли этот период, сейчас, наверное, полегче. За эту неделю только упала на 27% выявляемость, за прошедшую неделю и перед этим было падение большое. В два с лишним раза», — сказал Собянин в ходе открытия городской поликлиники № 9.
В свою очередь врачи, с которыми общался столичный мэр, отметили, что облегчению ситуации с заболеваемостью в городе способствует вакцинация.
По данным оперативного штаба на 26 июля, в Москве за сутки коронавирус обнаружили у 3406 человек, выздоровели 5482 пациента, умерли 103 человека. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 488 078 жителей. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Подмосковье (+2191), Санкт-Петербург (+1934), Нижегородская (+534) и Свердловская (+491) области.