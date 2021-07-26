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Собянин заявил о снижении числа новых случаев коронавируса в Москве

Ведомости

Количество выявляемых больных коронавирусом в Москве за неделю сократилось более чем на 25%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.

«Хотел поблагодарить за то, что вы (врачи) активно участвовали в борьбе с ковидом. Сложная ситуация была. Мы с вами прошли этот период, сейчас, наверное, полегче. За эту неделю только упала на 27% выявляемость, за прошедшую неделю и перед этим было падение большое. В два с лишним раза», — сказал Собянин в ходе открытия городской поликлиники № 9.

В свою очередь врачи, с которыми общался столичный мэр, отметили, что облегчению ситуации с заболеваемостью в городе способствует вакцинация.

По данным оперативного штаба на 26 июля, в Москве за сутки коронавирус обнаружили у 3406 человек, выздоровели 5482 пациента, умерли 103 человека. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 488 078 жителей. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Подмосковье (+2191), Санкт-Петербург (+1934), Нижегородская (+534) и Свердловская (+491) области.

Ранее по теме: В России за сутки выявили 23 239 новых случаев коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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