В России за сутки выявили 23 239 новых случаев коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 194 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 4,1 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 34,4 млн случаев, Индии (более 31,4 млн), Бразилии (свыше 19,6 млн) и Франции (более 6 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.