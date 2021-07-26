В России за сутки выявили 23 239 новых случаев коронавируса
В России за последние сутки коронавирус выявили у 23 239 человек, следует из статистики оперштаба на 26 июля. Умерли 727 пациентов. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 149 780. Умерли за все время пандемии 154 601 человек.
Вчера, 25 июля, оперштаб сообщил о 24 072 новых случаях.
В Москве за сутки выявили 2629 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 4580 человек, скончался 101 пациент. За все время пандемии в столице выявили 1 490 707 случаев болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Московская область (+2161), Санкт-Петербург (+1929), Нижегородская (+529) и Свердловская (+494) области.
За сутки полностью выздоровели 16 200 пациентов. Общее число выздоровевших возросло до 5 506 834.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 194 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 4,1 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 34,4 млн случаев, Индии (более 31,4 млн), Бразилии (свыше 19,6 млн) и Франции (более 6 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.