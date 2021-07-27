Минздрав одобрил исследование комбинации «Спутник лайт» и AstraZeneca

«В настоящее время РФПИ проводит совместные клинические исследования по комбинированию первого компонента «Спутника V» — вакцины «Спутник лайт» — с вакцинами других зарубежных производителей», — говорится в сообщении. В фонде отметили, что «Спутник лайт» можно использовать в сочетании с другими вакцинами для повышения их эффективности, в том числе против новых штаммов.