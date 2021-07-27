Минздрав одобрил исследование комбинации «Спутник лайт» и AstraZeneca
Министерство здравоохранения одобрило проведение исследований комбинации вакцин «Спутник лайт» и AstraZeneca, говорится в Государственном реестре лекарственных средств.
В реестре говорится, что целью исследования является «изучение безопасности и иммуногенности комбинации препаратов AZD1222 и rAd26-S, вводимых по схеме “гетерологичный прайм-буст" для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых».
Исследования пройдут с 26 июля 2021 г. по 2 марта 2022 г. В испытаниях примут участие 150 добровольцев. Исследовать вакцину будут в нескольких медучреждениях: НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева в Санкт-Петербурге, ООО «Куратор», в Первом Санкт-Петербургском государственном медуниверситете им. Академика И.П. Павлова, ООО «Фирма ОРИС» и в клиниках «Медси».
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) одобрил решение провести клинические испытания комбинации вакцин. В фонде рассказали, что ранее проводились исследования комбинации «Спутник V» и AstraZeneca в нескольких странах мира.
«В настоящее время РФПИ проводит совместные клинические исследования по комбинированию первого компонента «Спутника V» — вакцины «Спутник лайт» — с вакцинами других зарубежных производителей», — говорится в сообщении. В фонде отметили, что «Спутник лайт» можно использовать в сочетании с другими вакцинами для повышения их эффективности, в том числе против новых штаммов.
Об эффективности комбинирования вакцин от COVID-19 ранее сообщал BBC News со ссылкой на исследование британских ученых. В исследовании ученые комбинировали дозы вакцин Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. Предполагалось,что пациенты, которые прошли полную вакцинацию препаратом AstraZeneca, получат более сильный иммунитет, если осенью сделают прививку другой вакциной.