В ВОЗ предостерегли от вакцинации компонентами разных вакцин

«Это немного опасная тенденция. У нас нет данных и доказательств, насколько это возможно», — отметила Сваминатан. В странах начнется хаос, если люди начнут сами решать, кто и когда должен делать вторую, третью и четвертую прививку от коронавируса, сказала она.