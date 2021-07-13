В ВОЗ предостерегли от вакцинации компонентами разных вакцин
Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан посоветовала не делать прививки одному пациенту компонентами разных вакцин от коронавируса, сообщил Reuters.
«Это немного опасная тенденция. У нас нет данных и доказательств, насколько это возможно», — отметила Сваминатан. В странах начнется хаос, если люди начнут сами решать, кто и когда должен делать вторую, третью и четвертую прививку от коронавируса, сказала она.
Ранее BBC News сообщил со ссылкой на исследование британских ученых, что комбинации различных вакцин от коронавируса обеспечивают хорошую защиту от него. В исследовании ученые комбинировали дозы вакцин Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. В материале указано, что пациенты, которые прошли полную вакцинацию препаратом AstraZeneca, получат более сильный иммунитет, если осенью сделают прививку другой вакциной.
В Москве началась программа ревакцинации от коронавируса. Для ревакцинации будут использовать препараты «Спутник V» и «Спутник лайт» независимо от того, какую вакцину пациент получил ранее. Третью прививку от коронавируса рекомендовали делать через полгода после полной вакцинации или перенесенной болезни.