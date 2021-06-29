Британские ученые заявили об эффективности комбинации вакцин от коронавируса
Комбинации различных вакцин от коронавируса обеспечивают хорошую защиту от него, сообщил BBC News со ссылкой на исследование ученых из Великобритании.
В ходе исследования ученые изучили эффективность вакцинации двумя дозами вакцины Pfizer, двумя дозами вакцины AstraZeneca и вакцинации комбинацией этих препаратов. Все комбинации были эффективны и помогли сформировать иммунитет к коронавирусу.
В материале говорится, что люди, которые сделали две прививки AstraZeneca, могли бы получить более сильный иммунитет, если бы осенью сделали прививку другим препаратом. «Смешивание доз может предоставить нам еще большую гибкость для ускоренной программы, а также поддержать страны, которым предстоит продолжить внедрение вакцин и которые могут испытывать трудности с поставками», — отметил профессор Джонатан Ван-Там.
В то же время смешанное применение двух разных вакцин независимо от последовательности дает больше антител к коронавирусу, чем две дозы препарата AstraZeneca. Применение сначала AstraZeneca, а затем Pfizer приводило к наилучшей выработке клеточного иммунитета. Наибольшего уровня антител в организме удалось добиться двумя дозами Pfizer, пишет Bloomberg.
В конце прошлого года начались испытания комбинированного использования вакцин AstraZeneca и российской «Спутник V». Исследования проводятся для улучшения иммунного ответа и оптимизации графиков вакцинации от коронавируса. Об этом говорилось в сообщении на сайте AstraZeneca, однако позже релиз был удален.