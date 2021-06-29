Британские ученые заявили об эффективности комбинации вакцин от коронавируса

В материале говорится, что люди, которые сделали две прививки AstraZeneca, могли бы получить более сильный иммунитет, если бы осенью сделали прививку другим препаратом. «Смешивание доз может предоставить нам еще большую гибкость для ускоренной программы, а также поддержать страны, которым предстоит продолжить внедрение вакцин и которые могут испытывать трудности с поставками», — отметил профессор Джонатан Ван-Там.