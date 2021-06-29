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Британские ученые заявили об эффективности комбинации вакцин от коронавируса

Ведомости

Комбинации различных вакцин от коронавируса обеспечивают хорошую защиту от него, сообщил BBC News со ссылкой на исследование ученых из Великобритании.

В ходе исследования ученые изучили эффективность вакцинации двумя дозами вакцины Pfizer, двумя дозами вакцины AstraZeneca и вакцинации комбинацией этих препаратов. Все комбинации были эффективны и помогли сформировать иммунитет к коронавирусу.

В материале говорится, что люди, которые сделали две прививки AstraZeneca, могли бы получить более сильный иммунитет, если бы осенью сделали прививку другим препаратом. «Смешивание доз может предоставить нам еще большую гибкость для ускоренной программы, а также поддержать страны, которым предстоит продолжить внедрение вакцин и которые могут испытывать трудности с поставками», — отметил профессор Джонатан Ван-Там.

В то же время смешанное применение двух разных вакцин независимо от последовательности дает больше антител к коронавирусу, чем две дозы препарата AstraZeneca. Применение сначала AstraZeneca, а затем Pfizer приводило к наилучшей выработке клеточного иммунитета. Наибольшего уровня антител в организме удалось добиться двумя дозами Pfizer, пишет Bloomberg.

В конце прошлого года начались испытания комбинированного использования вакцин AstraZeneca и российской «Спутник V». Исследования проводятся для улучшения иммунного ответа и оптимизации графиков вакцинации от коронавируса. Об этом говорилось в сообщении на сайте AstraZeneca, однако позже релиз был удален.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных