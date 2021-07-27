Российские спортсмены завоевали еще два золота на Олимпиаде в Токио
Женская сборная России по спортивной гимнастике выиграла командные соревнования на Олимпийских играх в Токио, сообщает «Р-Спорт».
В составе российской сборной — Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Они набрали 169,528 балла. Россиянки впервые в истории выиграли командное многоборье в гимнастике на Олимпийских играх. Серебряными призерами стали гимнастки из США, бронзу завоевали гимнастки из Великобритании.
Золото на олимпиаде также взял российский тхэквондист Владислав Ларин. Он победил Деяна Георгиевски из Северной Македонии со счетом 15:9 в весовой категории свыше 80 кг. Таким образом, на счету сборной России на играх в Токио 7 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых награды. Россия находится на четвертом месте в общем медальном зачете.
Летние Олимпийские игры в Токио начались 23 июля и пройдут до 8 августа. Олимпиада должна была пройти в 2020 г., но была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. В 2024 г. летняя Олимпиада пройдет в Париже, в 2028 г. – в Лос-Анджелесе.