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Российские спортсмены завоевали еще два золота на Олимпиаде в Токио

Ведомости

Женская сборная России по спортивной гимнастике выиграла командные соревнования на Олимпийских играх в Токио, сообщает «Р-Спорт».

В составе российской сборной — Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Они набрали 169,528 балла. Россиянки впервые в истории выиграли командное многоборье в гимнастике на Олимпийских играх. Серебряными призерами стали гимнастки из США, бронзу завоевали гимнастки из Великобритании.

Золото на олимпиаде также взял российский тхэквондист Владислав Ларин. Он победил Деяна Георгиевски из Северной Македонии со счетом 15:9 в весовой категории свыше 80 кг. Таким образом, на счету сборной России на играх в Токио 7 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых награды. Россия находится на четвертом месте в общем медальном зачете.

Летние Олимпийские игры в Токио начались 23 июля и пройдут до 8 августа. Олимпиада должна была пройти в 2020 г., но была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. В 2024 г. летняя Олимпиада пройдет в Париже, в 2028 г. – в Лос-Анджелесе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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