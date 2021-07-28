Путин запустил железнодорожное движение по второму Байкальскому тоннелю
Президент России Владимир Путин по видеосвязи разрешил запустить железнодорожное движение по второму Байкальскому тоннелю. Видеотрансляцию опубликовал ТАСС.
«Разрешаю», — сказал Путин в ответ на просьбу дать команду на движение по тоннелю. В церемонии участвовали рабочие и специалисты по эксплуатации, руководители РЖД и группы компаний «УСК "Мост"», которые занимались строительством объекта.
Путин отметил, что пропускная способность Байкало-Амурской магистрали (БАМ) существенно возрастет с вводом в эксплуатацию второго Байкальского тоннеля. Это, по его словам, откроет новые возможности для бизнеса и для увеличения грузоперевозок на Восточном полигоне, а также повлияет на реализацию транзитного потенциала России.
Новый тоннель пересекает Байкальский хребет и соединяет два региона: западный портал находится в Иркутской области, а восточный — в Бурятии. Как отмечает агентство, всего в сложных геологических условиях под землей было пройдено около 7 км. При этом скорость проходки достигала 300 м в месяц, а глубина заложения тоннеля — до 300 м.