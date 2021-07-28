Путин запустил железнодорожное движение по второму Байкальскому тоннелю

Новый тоннель пересекает Байкальский хребет и соединяет два региона: западный портал находится в Иркутской области, а восточный — в Бурятии. Как отмечает агентство, всего в сложных геологических условиях под землей было пройдено около 7 км. При этом скорость проходки достигала 300 м в месяц, а глубина заложения тоннеля — до 300 м.