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Путин запустил железнодорожное движение по второму Байкальскому тоннелю

Ведомости

Президент России Владимир Путин по видеосвязи разрешил запустить железнодорожное движение по второму Байкальскому тоннелю. Видеотрансляцию опубликовал ТАСС.

«Разрешаю», — сказал Путин в ответ на просьбу дать команду на движение по тоннелю. В церемонии участвовали рабочие и специалисты по эксплуатации, руководители РЖД и группы компаний «УСК "Мост"», которые занимались строительством объекта.

Путин отметил, что пропускная способность Байкало-Амурской магистрали (БАМ) существенно возрастет с вводом в эксплуатацию второго Байкальского тоннеля. Это, по его словам, откроет новые возможности для бизнеса и для увеличения грузоперевозок на Восточном полигоне, а также повлияет на реализацию транзитного потенциала России.

Новый тоннель пересекает Байкальский хребет и соединяет два региона: западный портал находится в Иркутской области, а восточный — в Бурятии. Как отмечает агентство, всего в сложных геологических условиях под землей было пройдено около 7 км. При этом скорость проходки достигала 300 м в месяц, а глубина заложения тоннеля — до 300 м.

Ранее по теме: Путин примет участие в запуске движения по второму Байкальскому тоннелю

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных