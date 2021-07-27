Путин примет участие в запуске движения по второму Байкальскому тоннелю
Президент России Владимир Путин 28 июля примет участие в запуске железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю, сообщила пресс-служба Кремля.
«28 июля Владимир Путин в режиме видеоконференции примет участие в запуске железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю», – говорится в сообщении. В церемонии также примут участие строители, специалисты по эксплуатации, руководители РЖД и УСК «Мост».
Новый тоннель пересекает Байкальский хребет и соединяет два российских субъекта – Иркутскую область и Бурятию. Его строительство началось в 2014 г. в рамках проекта модернизации и развития БАМа и Транссиба. Глубина заложения тоннеля достигает 300 метров. Старый однопутный Байкальский тоннель является одним из самых «узких» мест на БАМе, теперь движение станет двухпутным, рассказали в Кремле.