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Путин примет участие в запуске движения по второму Байкальскому тоннелю

Ведомости

Президент России Владимир Путин 28 июля примет участие в запуске железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю, сообщила пресс-служба Кремля.

«28 июля Владимир Путин в режиме видеоконференции примет участие в запуске железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю», – говорится в сообщении. В церемонии также примут участие строители, специалисты по эксплуатации, руководители РЖД и УСК «Мост».

Новый тоннель пересекает Байкальский хребет и соединяет два российских субъекта – Иркутскую область и Бурятию. Его строительство началось в 2014 г. в рамках проекта модернизации и развития БАМа и Транссиба. Глубина заложения тоннеля достигает 300 метров. Старый однопутный Байкальский тоннель является одним из самых «узких» мест на БАМе, теперь движение станет двухпутным, рассказали в Кремле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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