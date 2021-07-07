Путин призвал сдерживать рост стоимости работ на Восточном полигоне

В мае премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил параметры второго этапа модернизации БАМа и Транссиба. Первый этап модернизации двух веток, как ожидается, будет завершен в 2021 г., будет построено около 670 км путей. В рамках второго этапа построят 1300 км. В начале марта премьер заявил, что правительство планирует до 2024 г. выделить 780 млрд руб. на развитие транспортной инфраструктуры, в том числе на модернизацию БАМа и Транссиба.