Путин призвал сдерживать рост стоимости работ на Восточном полигоне
Необходимо следить за ценами при строительстве транспортных объектов и «притапливать» «бескорыстную любовь к денежным знакам». Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства, комментируя ход модернизации БАМа и Транссиба (Восточный полигон).
«Надо что-то делать, нельзя сидеть просто. И за ценами надо смотреть внимательно, надо контролировать. И справедливое желание заработать, и бескорыстную любовь к денежным знакам надо немножко так притапливать, в том числе и строителей», — сказал Путин, комментируя доклад руководителя РЖД Олега Белозерова.
В конце июня «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с закрытой частью перечня поручений президента от 5 июня, сообщил, что Путин поручил правительству и «РЖД» до 1 июля определить ответственность должностных лиц за задержку работ по модернизации Восточного полигона.
Путин также поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету, МВД, ФСБ, ФНС, ФАС и Федеральному казначейству до 15 апреля 2022 г. проверить соблюдение законодательства при использовании выделенных на развитие Восточного полигона государственных ресурсов, а Счетная палата должна до 15 января оценить эффективность использования средств, привлеченных на расширение Восточного полигона за счет инвестиционной надбавки к тарифу на грузоперевозки.
В мае премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил параметры второго этапа модернизации БАМа и Транссиба. Первый этап модернизации двух веток, как ожидается, будет завершен в 2021 г., будет построено около 670 км путей. В рамках второго этапа построят 1300 км. В начале марта премьер заявил, что правительство планирует до 2024 г. выделить 780 млрд руб. на развитие транспортной инфраструктуры, в том числе на модернизацию БАМа и Транссиба.
Первый этап проекта предусматривает увеличение в 2021 г. провозной способности БАМа и Транссиба в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока до 144 млн тонн. Реализация второго этапа позволит увеличить пропускную способность магистралей до 180 млн тонн в год до 2024 г. В 2020 г. провозная способность БАМа и Транссиба составила порядка 132 млн тонн.