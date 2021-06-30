Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес

СМИ узнали о требовании Путина найти виновных в срыве сроков развития БАМа

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству и ОАО «РЖД» до 1 июля определить ответственность должностных лиц за задержку работ по расширению БАМа и Транссиба, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с закрытой частью перечня поручений президента от 5 июня. О каком срыве сроков идет речь, не уточняется.

Показатели по провозной способности, соответствующей первому этапу развития Восточного полигона, достигнуты в 2020 г. вместо 2021 г., однако задержки с вводом конкретных объектов нередки, отмечает издание. Путин также поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету, МВД, ФСБ, ФНС, ФАС и Федеральному казначейству до 15 апреля 2022 г. проверить соблюдение законодательства при использовании выделенных на развитие Восточного полигона государственных ресурсов, а Счетная палата должна до 15 января оценить эффективность использования средств, привлеченных на расширение Восточного полигона за счет инвестиционной надбавки к тарифу на грузоперевозки.

«1 июля истекает срок, к которому правительство и ОАО «РЖД» в лице премьера Михаила Мишустина и гендиректора монополии Олега Белозерова должны рассмотреть вопрос «об ответственности должностных лиц, допустивших срыв сроков реализации планов-графиков мероприятий» по модернизации БАМа и Транссиба», — говорится в сообщении. О каком срыве сроков идет речь, не уточняется. Показатели по провозной способности, соответствующей первому этапу развития Восточного полигона, достигнуты в 2020 г. вместо 2021 г., однако задержки с вводом конкретных объектов нередки, отмечает издание.

Ранее по теме: Правительство утвердило второй этап модернизации инфраструктуры Транссиба и БАМа

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных