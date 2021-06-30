СМИ узнали о требовании Путина найти виновных в срыве сроков развития БАМа
Президент России Владимир Путин поручил правительству и ОАО «РЖД» до 1 июля определить ответственность должностных лиц за задержку работ по расширению БАМа и Транссиба, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с закрытой частью перечня поручений президента от 5 июня. О каком срыве сроков идет речь, не уточняется.
Показатели по провозной способности, соответствующей первому этапу развития Восточного полигона, достигнуты в 2020 г. вместо 2021 г., однако задержки с вводом конкретных объектов нередки, отмечает издание. Путин также поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету, МВД, ФСБ, ФНС, ФАС и Федеральному казначейству до 15 апреля 2022 г. проверить соблюдение законодательства при использовании выделенных на развитие Восточного полигона государственных ресурсов, а Счетная палата должна до 15 января оценить эффективность использования средств, привлеченных на расширение Восточного полигона за счет инвестиционной надбавки к тарифу на грузоперевозки.
«1 июля истекает срок, к которому правительство и ОАО «РЖД» в лице премьера Михаила Мишустина и гендиректора монополии Олега Белозерова должны рассмотреть вопрос «об ответственности должностных лиц, допустивших срыв сроков реализации планов-графиков мероприятий» по модернизации БАМа и Транссиба», — говорится в сообщении. О каком срыве сроков идет речь, не уточняется. Показатели по провозной способности, соответствующей первому этапу развития Восточного полигона, достигнуты в 2020 г. вместо 2021 г., однако задержки с вводом конкретных объектов нередки, отмечает издание.