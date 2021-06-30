СМИ узнали о требовании Путина найти виновных в срыве сроков развития БАМа

Показатели по провозной способности, соответствующей первому этапу развития Восточного полигона, достигнуты в 2020 г. вместо 2021 г., однако задержки с вводом конкретных объектов нередки, отмечает издание. Путин также поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету, МВД, ФСБ, ФНС, ФАС и Федеральному казначейству до 15 апреля 2022 г. проверить соблюдение законодательства при использовании выделенных на развитие Восточного полигона государственных ресурсов, а Счетная палата должна до 15 января оценить эффективность использования средств, привлеченных на расширение Восточного полигона за счет инвестиционной надбавки к тарифу на грузоперевозки.