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Правительство утвердило второй этап модернизации инфраструктуры Транссиба и БАМа

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил параметры второго этапа модернизации БАМа и Транссиба, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

В пресс-службе правительства отметили, что график достижения целевых показателей был сформирован на основе структуры грузопотоков, технической оснащенности и технологии работы. Всего в нем 21 контрольный участок.

Программа развития Восточного полигона действует с 2013 по 2024 г. Увеличение пропускной и провозной способности БАМа и Транссиба должно обеспечить рост грузопотока к морским портам и повлиять на структуру грузоперевозок в целом, в том числе за счет роста транзитных контейнерных перевозок.

Первый этап модернизации двух веток, как ожидается, будет завершен в 2021 г., будет построено около 670 км путей. В рамках второго этапа построят 1300 км.

Премьер-министр Михаил Мишустин в начале марта заявил, что правительство планирует выделить 780 млрд руб. до 2024 г. на развитие транспортной инфраструктуры, в том числе на модернизацию БАМа и Транссиба.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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