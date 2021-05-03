Правительство утвердило второй этап модернизации инфраструктуры Транссиба и БАМа
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил параметры второго этапа модернизации БАМа и Транссиба, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
В пресс-службе правительства отметили, что график достижения целевых показателей был сформирован на основе структуры грузопотоков, технической оснащенности и технологии работы. Всего в нем 21 контрольный участок.
Программа развития Восточного полигона действует с 2013 по 2024 г. Увеличение пропускной и провозной способности БАМа и Транссиба должно обеспечить рост грузопотока к морским портам и повлиять на структуру грузоперевозок в целом, в том числе за счет роста транзитных контейнерных перевозок.
Первый этап модернизации двух веток, как ожидается, будет завершен в 2021 г., будет построено около 670 км путей. В рамках второго этапа построят 1300 км.
Премьер-министр Михаил Мишустин в начале марта заявил, что правительство планирует выделить 780 млрд руб. до 2024 г. на развитие транспортной инфраструктуры, в том числе на модернизацию БАМа и Транссиба.