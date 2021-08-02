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МВД утвердило приказ о финансовой отчетности организаторов митингов

Ведомости

МВД утвердило форму приказа, обязывающего организаторов митингов и шествий с участием более 500 человек сдавать финансовую отчетность об их проведении в 45-дневный срок. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В документе речь идет о форме отчета, который должны предоставлять организаторы согласно поправкам в закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», действующим с 30 декабря 2020 г. Он представляет собой трехстраничную таблицу с 27 пунктами.

В документе, кроме времени, места проведения мероприятия, ФИО и ИНН организатора, должна быть подробная информация о поставщиках оборудования и услуг для публичного мероприятия с указанием потраченных сумм. Среди них — суммы отчислений юридическим лицам, некоммерческим организациям, физлицам и самозанятым. К отчету, согласно приказу МВД, необходимо прикреплять документы и их заверенные копии о каждом расходовании средств.

Кроме того, согласно декабрьским изменениям в закон, в отчете должны быть сведения о пожертвованиях от иностранных граждан и организаций. Иностранные средства подлежат возврату, а анонимные пожертвования — зачислению в российский бюджет.

Эксперты, опрошенные газетой, указали, что обязанность сдавать отчет в полицию отпугнет поставщиков звукоусиливающей техники от сотрудничества с организаторами массовых публичных мероприятий и окончательно загонит оппозиционные акции «с улиц во дворы».

В конце июля Следственный комитет инициировал разработать рекомендации для формирования у молодежи сознательного отказа от участия в митингах. Это подтвердил зампредседателя СКР, генерал-лейтенант юстиции Александр Клаус.

Ранее по теме: СК поручил разработать рекомендации по отказу молодежи от участия в митингах
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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