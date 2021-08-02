МВД утвердило приказ о финансовой отчетности организаторов митингов

В документе, кроме времени, места проведения мероприятия, ФИО и ИНН организатора, должна быть подробная информация о поставщиках оборудования и услуг для публичного мероприятия с указанием потраченных сумм. Среди них — суммы отчислений юридическим лицам, некоммерческим организациям, физлицам и самозанятым. К отчету, согласно приказу МВД, необходимо прикреплять документы и их заверенные копии о каждом расходовании средств.