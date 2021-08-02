МВД утвердило приказ о финансовой отчетности организаторов митингов
МВД утвердило форму приказа, обязывающего организаторов митингов и шествий с участием более 500 человек сдавать финансовую отчетность об их проведении в 45-дневный срок. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
В документе речь идет о форме отчета, который должны предоставлять организаторы согласно поправкам в закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», действующим с 30 декабря 2020 г. Он представляет собой трехстраничную таблицу с 27 пунктами.
В документе, кроме времени, места проведения мероприятия, ФИО и ИНН организатора, должна быть подробная информация о поставщиках оборудования и услуг для публичного мероприятия с указанием потраченных сумм. Среди них — суммы отчислений юридическим лицам, некоммерческим организациям, физлицам и самозанятым. К отчету, согласно приказу МВД, необходимо прикреплять документы и их заверенные копии о каждом расходовании средств.
Кроме того, согласно декабрьским изменениям в закон, в отчете должны быть сведения о пожертвованиях от иностранных граждан и организаций. Иностранные средства подлежат возврату, а анонимные пожертвования — зачислению в российский бюджет.
Эксперты, опрошенные газетой, указали, что обязанность сдавать отчет в полицию отпугнет поставщиков звукоусиливающей техники от сотрудничества с организаторами массовых публичных мероприятий и окончательно загонит оппозиционные акции «с улиц во дворы».
В конце июля Следственный комитет инициировал разработать рекомендации для формирования у молодежи сознательного отказа от участия в митингах. Это подтвердил зампредседателя СКР, генерал-лейтенант юстиции Александр Клаус.