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Российский гимнаст Аблязин выиграл серебро Олимпиады в опорном прыжке

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Российский гимнаст Денис Аблязин завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в Токио в опорном прыжке, сообщает «РИА Новости».

По итогам двух прыжков Аблязин набрал 14,783 балла. Аналогичное количество баллов набрал Чо Хван Шин из Южной Кореи, который выиграл золотую медаль за счет сложности первого прыжка. Бронзу завоевал армянин Артур Давтян, набрав 14,733 балла.

Другой российский гимнаст Никита Нагорный с 14,716 балла занял пятую строчку.

Летние Олимпийские игры проходят в Токио с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии коронавируса их перенесли с лета 2020 на 2021 г. Игры должны стать самыми масштабными по числу видов спорта и по категориям – 33 и 339 соответственно. Из-за ограничений, связанных с угрозой распространения коронавируса, на соревнования не допускают болельщиков из-за рубежа. Большинство игр проходят без зрителей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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