Россияне завоевали две бронзы в греко-римской борьбе
Россияне Сергей Емелин и Сергей Семенов завоевали бронзовые медали в соревнованиях по греко-римской борьбе на Олимпиаде в Токио, сообщили «РИА Новости».
Сергей Емелин выступал в категории до 60 кг. В борьбе за бронзу он победил молдаванина Виктора Чобану со счетом 12:1. Россиянин получил возможность побороться за бронзу после выступления в утешительном раунде. Золото получил кубинец Луис Альберто Орта Санчес, серебро – японец Кэнъитиро Фумиту, вторую бронзу – китаец Валихан Сайлике.
Сергей Семенов завоевал бронзовую медаль в категории до 130 кг. В поединке за бронзу россиянин победил чилийца Ясмани Акоста Фернандеса. Золотую медаль в соревнованиях выиграл кубинец Михаин Лопес Нуньес, серебряную – грузин Якоби Каджай, вторую бронзу – турок Рыза Каяалп.
Спортсмены из России занимают пятое место в медальном зачете Олимпийских игр. Они завоевали 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых медалей.
Летние Олимпийские игры проходят в Токио с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии коронавируса их перенесли с лета 2020-го на 2021 г. Игры должны стать самыми масштабными по числу видов спорта и по категориям – 33 и 339 соответственно. На соревнования не пустят болельщиков из-за рубежа. Большинство игр пройдут без зрителей.