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Россияне завоевали две бронзы в греко-римской борьбе

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Россияне Сергей Емелин и Сергей Семенов завоевали бронзовые медали в соревнованиях по греко-римской борьбе на Олимпиаде в Токио, сообщили «РИА Новости».

Сергей Емелин выступал в категории до 60 кг. В борьбе за бронзу он победил молдаванина Виктора Чобану со счетом 12:1. Россиянин получил возможность побороться за бронзу после выступления в утешительном раунде. Золото получил кубинец Луис Альберто Орта Санчес, серебро – японец Кэнъитиро Фумиту, вторую бронзу – китаец Валихан Сайлике.

Сергей Семенов завоевал бронзовую медаль в категории до 130 кг. В поединке за бронзу россиянин победил чилийца Ясмани Акоста Фернандеса. Золотую медаль в соревнованиях выиграл кубинец Михаин Лопес Нуньес, серебряную – грузин Якоби Каджай, вторую бронзу – турок Рыза Каяалп.

Спортсмены из России занимают пятое место в медальном зачете Олимпийских игр. Они завоевали 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых медалей.

Летние Олимпийские игры проходят в Токио с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии коронавируса их перенесли с лета 2020-го на 2021 г. Игры должны стать самыми масштабными по числу видов спорта и по категориям – 33 и 339 соответственно. На соревнования не пустят болельщиков из-за рубежа. Большинство игр пройдут без зрителей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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