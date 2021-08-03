Россияне назвали лучшее время для выхода на пенсию
Большинство — 42% — россиян планируют не выходить на пенсию и продолжать трудовую деятельность до тех пор, пока позволяет здоровье. Это следует из результатов опроса, проведенного сервисом по поиску работы hh.ru и финтех-компанией «Деньги Вперед» среди 2261 работающего жителя страны.
Примерно половина опрошенных, заявивших о намерении работать, пока позволяет здоровье, относятся к возрастной категории от 18 до 34 лет. В региональном разрезе такого мнения придерживаются 55% жителей Московской области, 53% Волгоградской и 50% Иркутской области.
При этом наибольшая часть — 56% — не делают сбережений для жизни на пенсии. В то же время у 17% есть накопительный счет или депозит, 14% инвестируют в ценные бумаги, 13% — в недвижимость, 10% пользуются услугами негосударственных пенсионных фондов, а 9% копят валюту.
Четверть (26%) опрошенных полагают, что на пенсии доходы сильно сократятся и придется урезать расходы. Каждый пятый (20%) намерен жить на средства от пассивных инвестиций и много путешествовать. Еще 17% хотят сдавать недвижимость, чтобы обеспечить себя, а 3% планируют быть на содержании детей.
29 июля Росстат сообщил о снижении размера средней ежемесячной пенсии в реальном выражении в России на 0,8% в июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В номинальном выражении она составила 15 822 руб., показав рост на 5,6% по сравнению с июнем 2020 г.