Россияне назвали лучшее время для выхода на пенсию

При этом наибольшая часть — 56% — не делают сбережений для жизни на пенсии. В то же время у 17% есть накопительный счет или депозит, 14% инвестируют в ценные бумаги, 13% — в недвижимость, 10% пользуются услугами негосударственных пенсионных фондов, а 9% копят валюту.