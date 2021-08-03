Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Россияне назвали лучшее время для выхода на пенсию

Ведомости

Большинство — 42% — россиян планируют не выходить на пенсию и продолжать трудовую деятельность до тех пор, пока позволяет здоровье. Это следует из результатов опроса, проведенного сервисом по поиску работы hh.ru и финтех-компанией «Деньги Вперед» среди 2261 работающего жителя страны.

Еще 30% планируют выйти на пенсию по достижении соответствующего возраста. Примерно пятая часть (19%) россиян намерены прекратить трудовую деятельность до официального наступления пенсии, а 6% опрошенных хотят работать до 70–75 лет, приводит результаты исследования РБК.

Примерно половина опрошенных, заявивших о намерении работать, пока позволяет здоровье, относятся к возрастной категории от 18 до 34 лет. В региональном разрезе такого мнения придерживаются 55% жителей Московской области, 53% Волгоградской и 50% Иркутской области.

При этом наибольшая часть — 56% — не делают сбережений для жизни на пенсии. В то же время у 17% есть накопительный счет или депозит, 14% инвестируют в ценные бумаги, 13% — в недвижимость, 10% пользуются услугами негосударственных пенсионных фондов, а 9% копят валюту.

Четверть (26%) опрошенных полагают, что на пенсии доходы сильно сократятся и придется урезать расходы. Каждый пятый (20%) намерен жить на средства от пассивных инвестиций и много путешествовать. Еще 17% хотят сдавать недвижимость, чтобы обеспечить себя, а 3% планируют быть на содержании детей.

29 июля Росстат сообщил о снижении размера средней ежемесячной пенсии в реальном выражении в России на 0,8% в июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В номинальном выражении она составила 15 822 руб., показав рост на 5,6% по сравнению с июнем 2020 г.

Ранее по теме: Росстат зафиксировал снижение пенсий за полгода в реальном выражении
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных