Игрок бразильской сборной по волейболу покинула ОИ из-за допинг-пробы
Олимпийский комитет Бразилии объявил, что Тандара Алвес Кайшета отстранена от участия в Олимпийских играх в Токио и-за возможного нарушения правил проведения тестирования на допинг. Она должна немедленно вернуться в Бразилию, пишет DF Soberano.
«Тестирование было проведено в период вне соревнований в центре подготовки в Сакуареме, в день, 7 июля», — пишет издание.
32-летняя волейболистка Тандара Алвес Кайшета входит в сборную Бразилии, которая 4 августа обыграла сборную России в 1/4 финала соревнований Олимпийских игр со счетом 3:1 (23:25, 25:21, 25:19, 25:22). Кайшета, выступающая на позиции доигровщицы, набрала 6 очков, совершила 2 подачи и провела 19 атак, из которых 32% оказались успешными, отмечает «Чемпионат».
По данным «РИА Новости», волейбольный матч между женскими командами России и Бразилии переигран не будет.