Игрок бразильской сборной по волейболу покинула ОИ из-за допинг-пробы

32-летняя волейболистка Тандара Алвес Кайшета входит в сборную Бразилии, которая 4 августа обыграла сборную России в 1/4 финала соревнований Олимпийских игр со счетом 3:1 (23:25, 25:21, 25:19, 25:22). Кайшета, выступающая на позиции доигровщицы, набрала 6 очков, совершила 2 подачи и провела 19 атак, из которых 32% оказались успешными, отмечает «Чемпионат».