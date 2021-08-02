Российские волейболистки проиграли Турции и вышли в четвертьфинал Олимпиады
Женская сборная России по волейболу проиграла команде Турции в заключительном матче группового этапа и вышла в четвертьфинал Олимпийских игр в Токио, сообщили «РИА Новости».
Российские спортсменки проиграли матч со счетом 2-3. Команда закончила групповой этап соревнований группы В с тремя победами и двумя проигрышами. В четвертьфинале россиянки сыграют с лидером группы А.
Россия занимает пятое место в медальном зачете Олимпийских игр. Спортсмены завоевали 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых медалей.
Летние Олимпийские игры проходят в Токио с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии коронавируса их перенесли с лета 2020 на 2021 г. Игры должны стать самыми масштабными по числу видов спорта и по категориям – 33 и 339 соответственно. На соревнования не пустят болельщиков из-за рубежа. Большинство игр пройдут без зрителей.