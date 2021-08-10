МЧС направит на тушение пожаров в Якутии три самолета по поручению Путина
МЧС России по поручению президента России Владимира Путина направило в Якутию для тушения лесных пожаров три самолета и группировку спасателей, сообщается на сайте ведомства.
В регион будут направлены два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС и самолет ИЛ-76 МЧС России со спасателями из Ногинского и Тульского спасательных центров МЧС России в количестве 200 человек. Они приступят к тушению пожаров в районах, где наблюдается наиболее сложная из-за пожаров обстановка, говорится в сообщении.
Ранее Путин дал ряд поручений в связи с природными пожарами на территории Якутии. В частности, он поручил МЧС увеличить группировку спасателей, а правительству к 1 сентября выделить из резервного фонда дополнительные средства для тушения лесных пожаров, авиационного патрулирования лесов и обеспечения регионов пожарной техникой. До 1 октября правительство также должно заняться созданием межрегионального центра авиационной охраны лесов от пожаров в Дальневосточном федеральном округе.
Из-за жаркой и сухой погоды в ряде российских регионов горят леса. Якутия и Иркутская область сейчас страдают от лесных пожаров сильнее всего – на всей территории этих регионов действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС). По данным МЧС на 10 августа, на территории Якутии за сутки ликвидировано семь природных пожаров на общей площади свыше 253 000 га. На тушение задействовано свыше 4200 человек и 655 единиц техники. По данным «Авиалесоохраны», сегодня на территории России действовало 196 лесных пожаров, из них 111 — на землях лесного фонда Республики Саха Якутия и 27 пожаров в Иркутской области.