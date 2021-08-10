МЧС направит на тушение пожаров в Якутии три самолета по поручению Путина

Из-за жаркой и сухой погоды в ряде российских регионов горят леса. Якутия и Иркутская область сейчас страдают от лесных пожаров сильнее всего – на всей территории этих регионов действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС). По данным МЧС на 10 августа, на территории Якутии за сутки ликвидировано семь природных пожаров на общей площади свыше 253 000 га. На тушение задействовано свыше 4200 человек и 655 единиц техники. По данным «Авиалесоохраны», сегодня на территории России действовало 196 лесных пожаров, из них 111 — на землях лесного фонда Республики Саха Якутия и 27 пожаров в Иркутской области.