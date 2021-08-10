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МЧС направит на тушение пожаров в Якутии три самолета по поручению Путина

Ведомости

МЧС России по поручению президента России Владимира Путина направило в Якутию для тушения лесных пожаров три самолета и группировку спасателей, сообщается на сайте ведомства.

В регион будут направлены два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС и самолет ИЛ-76 МЧС России со спасателями из Ногинского и Тульского спасательных центров МЧС России в количестве 200 человек. Они приступят к тушению пожаров в районах, где наблюдается наиболее сложная из-за пожаров обстановка, говорится в сообщении.

Ранее Путин дал ряд поручений в связи с природными пожарами на территории Якутии. В частности, он поручил МЧС увеличить группировку спасателей, а правительству к 1 сентября выделить из резервного фонда дополнительные средства для тушения лесных пожаров, авиационного патрулирования лесов и обеспечения регионов пожарной техникой. До 1 октября правительство также должно заняться созданием межрегионального центра авиационной охраны лесов от пожаров в Дальневосточном федеральном округе.

Из-за жаркой и сухой погоды в ряде российских регионов горят леса. Якутия и Иркутская область сейчас страдают от лесных пожаров сильнее всего – на всей территории этих регионов действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС). По данным МЧС на 10 августа, на территории Якутии за сутки ликвидировано семь природных пожаров на общей площади свыше 253 000 га. На тушение задействовано свыше 4200 человек и 655 единиц техники. По данным «Авиалесоохраны», сегодня на территории России действовало 196 лесных пожаров, из них 111 — на землях лесного фонда Республики Саха Якутия и 27 пожаров в Иркутской области.

Ранее по теме: Лесные пожары на востоке страны попали в зону внимания Владимира Путина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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