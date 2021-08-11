Сознавшегося в убийстве камчатского депутата отправили под домашний арест

55-летний Редькин занимает 20-е место в рейтинге 100 госслужащих и депутатов с наибольшими заработками по версии Forbes. Суммарный доход семьи политика издание оценило в 715,72 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка «Витязь-Авто» в 2020 г. составила почти 5,4 млрд руб., что на 23,5% больше, чем в 2019 г. Чистая прибыль компании превысила 1 млрд руб. после 744,1 млн руб. годом ранее.