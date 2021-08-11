Сознавшегося в убийстве камчатского депутата отправили под домашний арест
Депутат Заксобрания Камчатского края Игорь Редькин, который признался в убийстве человека по неосторожности, получил два месяца домашнего ареста, сообщил ТАСС со ссылкой на городской суд Петропавловска-Камчатского.
Накануне депутат заявил, что ночью 2 августа случайно застрелил местного жителя на свалке у поселка Озерновский, приняв того за медведя. Адвокаты депутата заявили, что Редькин намерен оказать помощь семье погибшего. Сам депутат добавил, что приостанавливает свое членство в «Единой России» и снимает свою кандидатуру с сентябрьских выборов в законодательное собрание края.
6 августа Следственный комитет (СК) по Камчатскому краю сообщил об убийстве 30-летнего мужчины из огнестрельного оружия 2 августа на свалке в районе поселка Озерновский Усть-Большерецкого района. Трагедия, по версии правоохранителей, произошла вечером. СК возбудил дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
55-летний Редькин занимает 20-е место в рейтинге 100 госслужащих и депутатов с наибольшими заработками по версии Forbes. Суммарный доход семьи политика издание оценило в 715,72 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка «Витязь-Авто» в 2020 г. составила почти 5,4 млрд руб., что на 23,5% больше, чем в 2019 г. Чистая прибыль компании превысила 1 млрд руб. после 744,1 млн руб. годом ранее.